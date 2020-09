The Matrix One kiến tạo phong cách sống hạng A

Khái niệm "phong cách sống hạng A" còn khá lạ lẫm với nhiều người, song với MIKGroup, đó là cả một quy trình khép kín, từ kiến trúc, mật độ, tầm nhìn đến loại hình căn hộ, tiêu chuẩn bàn giao... đều phải đạt chuẩn cao cấp, thỏa mãn tiêu chí của những khách hàng khó tính.

Vị thế hạng A của The Matrix One

The Matrix One nằm sát cạnh Bộ Ngoại giao, ngay mặt đường Lê Quang Đạo lộ giới 100m 6 làn xe. Đây cũng là trung tâm hành chính - kinh tế - thể thao giải trí mới của Hà Nội với hàng loạt bộ ngành quan trọng, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình... Bao quanh dự án là các tiện ích dịch vụ phong phú với hệ thống các trường học quốc tế, trung tâm thương mại lớn, bệnh viện hiện đại đầu ngành của cả nước.

The Matrix One sở hữu tầm view trực diện ra công viên hồ điều hòa.

Đối diện The Matrix One là công viên cảnh quan rộng 14ha. Mỗi căn hộ tại đây đều độc bản với thiết kế thời thượng, mang đậm dấu ấn của chủ nhân. Sự sang trọng thể hiện trong từng căn hộ panorama diện tích lớn, kính Low-E vô cực chạm sàn tối ưu không gian sống.

Tại dự án The Matrix One, cư dân còn cảm nhận được phong cách sống chuẩn hạng A từ thiết kế nội thất, tiện ích đến dịch vụ, quản lý... Từ phòng khách đến nhà bếp, phòng ngủ hay nhà vệ sinh đều được trang bị nội thất cao cấp của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như điều hòa trung tâm toàn phần, thiết bị bếp Bosch, thiết bị vệ sinh Duravit...

Theo chủ đầu tư, không ít khách hàng đến tham quan căn hộ mẫu của The Matrix One đều ấn tượng với phong cách thiết kế mà chủ đầu tư hướng đến. Ưu điểm nổi bật là sự tối ưu chất lượng sống và đem lại cảm giác thoải mái, an yên cho mỗi khách hàng đặt chân đến tham quan và trải nghiệm căn hộ mẫu. Từng chi tiết nhỏ của căn hộ đều được các kiến trúc sư thiết kế tối ưu, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ đồng thời vẫn đảm bảo được công năng sử dụng.

Chuỗi tiện ích độc đáo

Chủ đầu tư The Matrix One quan tâm đến tiêu chuẩn hạng A cho không gian sống trên cả 3 tiêu chí: sức khỏe, an ninh và tiện ích đặc quyền riêng biệt cho những chủ nhân tinh hoa với hệ thống lọc không khí, nước uống tinh khiết tại vòi, an ninh 24/7, hệ thống smarthome, tiện ích chuẩn 5 sao. Từ hệ thống, nước sẽ được lọc thô trước khi cấp vào bể chứa trung tâm tòa nhà. Mỗi khu bếp còn được lắp đặt thiết bị lọc nước tại vòi, đảm bảo quy chuẩn cao.

Phòng ngủ căn hộ The Matrix One view thẳng ra công viên hồ điều hòa ngay đối diện.

Phong cách thiết kế đương đại tiếp tục được MIKGroup đưa vào không gian bên trong từng căn hộ The Matrix One, thể hiện sự đẳng cấp của chủ nhân. Các căn hộ đa dạng, từ 2 đến 3 phòng ngủ với diện tích linh hoạt 86-112m2. Nổi bật là căn hộ hạng sang Dual key thiết kế theo hình thức "2 trong "1, tách biệt thành 2 không gian riêng tư, có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của gia chủ, vừa để ở vừa để đầu tư hoặc chung sống trong gia đình đa thế hệ.

TS. Trần Nguyễn Minh Hải (Đại học Ngân hàng TP HCM) cho rằng, cuộc chạy đua thiết lập chuẩn sống mới của các ông lớn trên thị trường không chỉ khẳng định vị thế, uy tín mà còn thể hiện sự nhạy bén, thay đổi để đáp ứng tiêu chí khắt khe khi lựa chọn căn hộ của giới nhà giàu Việt. Bởi với họ, nhà không phải nơi trú ngụ đơn thuần mà nhà còn là tổ ấm, là nơi thể hiện những thị hiếu thẩm mỹ và đẳng cấp cá nhân.

Tâm Anh