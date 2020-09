The Marq nhận 5 giải thưởng tại Asia Pacific Property

Vượt qua nhiều vòng thẩm định của hội đồng giám khảo quốc tế, dự án căn hộ hạng sang The Marq được vinh danh với ba giải thưởng 5 sao gồm "Tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất" (Residential High-Rise Architecture), "Tòa nhà phức hợp có thiết kế nội thất tốt nhất" (Mixed Use Interior), "Dự án căn hộ có nhà mẫu tốt nhất" (Residential Interior Show Home).

The Marq còn nhận thêm hai giải thưởng Winner gồm "Dự án căn hộ tốt nhất" (Apartment/Condominium) và "Tòa nhà cao tầng tốt nhất" (Residential High-Rise Development).

Dự án The Marq được vinh danh giải thưởng 5 sao ở hạng mục "Tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất". Ảnh phối cảnh: Hongkong Land.

The Marq được hội đồng đánh giá cao bởi phong cách kiến trúc khác lạ, thiết kế nội thất hiện đại. Cụ thể, toàn bộ mặt tiền và ban công khu căn hộ được lắp đặt hai lớp kính. Chủ đầu tư chú trọng xây dựng hệ thống tiện ích gồm hồ bơi tràn 30 m, khu tiệc ngoài trời Sky Bar và Sky Dinning, hồ jacuzzi, phòng tập thể dục... trên The Sky Club của tầng thượng. Nội thất hiện đại của The Marq còn thể hiện ở thiết kế thang máy riêng trong tòa tháp, tường lát đá cẩm thạch, trần nhà một số căn bốn phòng ngủ cao từ 3,2-6,9 m.

Bên cạnh đó, danh tiếng của Hongkong Land cùng các đối tác Coteccons, P&T Consultant, Arup Group, Aurecon, Ptang Studio, Ecoplan, Arcadis... cũng là yếu tố quan trọng làm nên thành công cho dự án.

Được hội đồng đánh giá cao về phong cách kiến trúc và thiết kế nội thất, dự án nhận giải 5 sao - "Tòa nhà phức hợp có thiết kế nội thất tốt nhất". Ảnh phối cảnh: Hongkong Land.

Ông Caleb Lau - Giám đốc Hongkong Land kiêm thành viên ban điều hành cho biết những giải thưởng này khẳng định uy tín và vị thế của chủ đầu tư trên thị trường quốc tế, tôn vinh tinh thần làm việc của đội ngũ nhân sự tại The Marq và là bệ phóng để dự án giành được nhiều giải thưởng hơn trong tương lai.

"Với giải thưởng này, chúng tôi sẽ không ngừng sáng tạo để kiến thiết nên những không gian sống sang trọng, thiết kế và chất lượng xứng tầm, mang đến trải nghiệm sống hoàn hảo cho cộng đồng cư dân thành đạt", ông Caleb Lau chia sẻ.

Với 515 căn hộ hạng sang, tầm nhìn bao quát trung tâm thành phố, The Marq nhận giải thưởng Winner cho "Dự án căn hộ tốt nhất". Ảnh phối cảnh: Hongkong Land.

The Marq do Hongkong Land và An Khang làm chủ đầu tư, gồm 515 căn hộ hạng sang có diện tích đa dạng từ một đến bốn phòng ngủ, tầm nhìn bao quát trung tâm thành phố. Hiện dự án trong giai đoạn hoàn thiện một số khâu cuối cùng để chào đón những cư dân đầu tiên.

Lễ trao giải thưởng bất động sản châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Property) diễn ra vào ngày 7/9 ở thành phố York (Anh). Đây là giải thưởng thường niên trong khuôn khổ giải International Property Awards ra đời từ năm 1993.

Buổi lễ nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, kiến trúc, thiết kế, tư vấn, nội thất tại châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, Ả Rập, Canada, Caribe, Trung và Nam Mỹ, châu Âu, Anh và Mỹ. Asia Pacific Property dựa trên những tiêu chí đánh giá về thiết kế, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, tính độc đáo, sáng tạo và cam kết bền vững.

Các dự án nhận giải trong chương trình được xét chọn dựa trên kiến trúc, thiết kế, chất lượng, dịch vụ, tính sáng tạo, độ tin cậy khi sử dụng công nghệ hiện đại, mục tiêu hướng đến môi trường và xã hội của nhà phát triển bất động sản. Ban giám khảo giải thưởng là những nhân vật tên tuổi với tầm ảnh hưởng lớn, bao gồm thành viên của Thượng nghị viện thuộc Nghị viện Anh, Hạ viện thuộc Quốc hội Anh cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bất động sản.

Hà Thanh