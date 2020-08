The Manor Central Park lưu giữ tinh hoa kiến trúc Hà Nội

Dự án lấy cảm hứng từ tinh hoa kiến trúc của mảnh đất nghìn năm văn hiến kết hợp với quy hoạch hiện đại, văn minh từ những đô thị sầm uất thế giới.

The Manor Central Park được Bitexco kiến tạo trở thành khu đô thị kế thừa và lưu giữ trọn vẹn những tinh hoa kiến trúc Hà Nội.

Trong cuốn "Hà Nội băm sáu phố phường", nhà văn Thạch Lam từng viết: "Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải... Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố rất nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội rất đẹp...". Tuy nhiên, trong hối hả, sôi động của dòng chảy toàn cầu, những nét tinh hoa kiến trúc và văn hóa của mảnh đất ngàn năm văn hiến đang dần bị mai một khiến những người sinh ra và trót yêu Hà Nội luôn đau đáu với câu hỏi: "Làm sao để giữ trọn tinh hoa?".

Theo Kiến trúc sư (KTS) Lê Việt Hà - Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Đô thị (UIHub), có thể dễ dàng nhận thấy tinh hoa kiến trúc của Hà Nội được lưu giữ qua kiến trúc phố cổ Hà Nội với những những ngôi nhà cổ mọc san sát nhau, mái ngói nghiêng, đầy rêu phong...

Một căn biệt thự cổ ở Hà Nội. Ảnh: Shutterstock.

Sau khi người Pháp tiến hành các cuộc xâm lược thuộc địa lần một và hai, họ đã quy hoạch thành phố theo mô hình đô thị phương Tây, gọi là "nội thành - ngoại thành". Những biệt thự theo lối kiến trúc Pháp ngay liền khu phố cổ, cùng với các công sở xây dựng cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 đã đưa Hà Nội trở thành một đô thị mang đầy đủ dáng dấp của kiến trúc Pháp. Nét đặc sắc về kiến trúc Pháp thời kỳ này tạo nên một trường phái mới mang tên kiến trúc Đông Dương. Các công trình còn lại của "Giấc mơ Tây phương ở Viễn Đông" đã để lại cho Hà Nội quỹ di sản kiến trúc đô thị mới.

Nhà hát lớn Hà Nội là một trong những công trình mang kiến trúc Pháp đặc trưng. Ảnh: Shutterstock.

Bắt đầu từ giữa thế kỷ 20, Hà Nội xuất hiện các khu tập thể dạng nhà ở lắp ghép với độ cao chỉ khoảng 4-5 tầng, cho đến các khu đô thị mới như Linh Đàm, Định Công khoảng cuối thế kỷ 20. Tới đầu thế kỷ 21, các khu đô thị mọc lên ngày một nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở "khổng lồ" của thành phố - nơi vốn được coi là trái tim của cả nước.

Quy hoạch và kiến trúc Hà Nội ngày càng phát triển với nhiều đặc trưng nổi bật mang theo dấu ấn của thời gian và không gian; tạo nét đa dạng mà rất riêng của kinh đô giàu giá trị lịch sử và văn hiến.

"Những người yêu Hà Nội thường yêu tất cả nét đẹp trên từng góc phố, từng con đường. Người dân phố cổ thường không muốn đi đâu xa vì ngoài sự tiện lợi trong khu phố cổ, họ còn muốn lưu giữ truyền thống nhiều thế hệ trong một gia đình sinh hoạt chung", KTS Việt Hà chia sẻ.

Cũng theo KTS Việt Hà, giải pháp hữu hiệu nhất lúc này là phát triển các khu đô thị vệ tinh bên ngoài dành cho những người mới đến, đáp ứng đầy đủ các hạ tầng xã hội gồm: khu giải trí, rạp chiếu phim, bệnh viện, trường học... Mỗi điểm sống mới đó phải là một khu đô thị hoàn chỉnh đáp ứng nhiều nhu cầu để mọi người không phải di chuyển vào trung tâm.

"Giống như cách các khu phố ở Hội An, Đà Nẵng hay khu đô thị The Manor Central Park (Hà Nội) đang làm, chúng ta mới có cơ hội chăm chút không gian chỉn chu và giữ được nét đẹp của nó", ông Hà phân tích.

Phối cảnh dự án The Manor Central Park.

Là một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Bitexco, The Manor Central Park là khu đô thị quy hoạch mở thông minh, tọa lạc đắc địa tại cửa ngõ Tây Nam thủ đô - nơi sở hữu liên kết vùng linh hoạt khi tiếp giáp với các đại lộ lớn như đường vành đai 3, Nguyễn Xiển, Xa La... Khu đô thị lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa nghìn năm của Hà Nội cổ, hài hòa cùng nét hiện đại, văn minh đến từ những khu đô thị sầm uất thế giới như Soho Manhattan - New York, Montaigne - Paris, Las Ramblas - Barcelona, Ginza - Tokyo...

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị, KTS Lê Việt Hà đánh giá, khu đô thị The Manor Central Park có quy hoạch mở thông minh, ấn tượng giống như một làn gió mới cho Thủ đô. Theo ông, từ cấu trúc đường, không gian cây xanh, hồ nước cho đến không gian ở, kinh doanh... tại The Manor Central Park đều hướng tới một môi trường đi bộ hay các công trình tiện ích có bán kính phục vụ hợp lý.

Bên cạnh hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ và thuận tiện cho giao thông cơ giới, The Manor Central Park cũng ưu tiên ứng dụng quy hoạch thông minh đối với bộ hành. Môi trường đi bộ của khu đô thị được thống nhất với một hệ thống không gian xanh lên tới 12,6 ha gồm công viên trung tâm (6,6 ha) kết hợp với 5 công viên ngón tay mở rộng nhằm liên kết công viên Chu Văn An liền kề (100ha) vào tận các khu dân cư; kết nối với mạng lưới công cộng và bán công cộng đa dạng về diện tích lẫn chức năng để cư dân được trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa của cộng đồng mình đang sinh sống.

Không chỉ vậy, hướng nhìn cảnh quan của khu đô thị cũng được các chuyên gia quy hoạch và thiết kế hàng đầu tính toán kỹ lưỡng nhằm gia tăng tính thẩm mỹ cũng như giá trị bất động sản cho từng khu vực. Từng khoảng không gian xanh tại The Manor Central Park được sắp xếp tại các vị trí thích hợp - nơi dễ dàng đón lấy những tia nắng rực rỡ buổi bình minh và tận hưởng gió phía nam thổi về từ công viên Chu Văn An mát rượi, tạo lập cho cư dân một không gian sống khoáng đạt, trong lành giữa thiên nhiên.

"Sở hữu hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ cùng không gian xanh, The Manor Central Park là một khu đô thị đáng sống, nơi các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng xấu tới cộng đồng được giảm thiểu, góp phần nâng cao hiệu quả tương tác kinh doanh và định cư", ông Hà nhấn mạnh.

20 năm tham gia lĩnh vực bất động sản cao cấp tại Việt Nam, Bitexco nỗ lực góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thịnh vượng thông qua việc kiến tạo các khu đô thị đẳng cấp, mang đến diện mạo và chuẩn mực sống mới tại nhiều địa phương. Giới chuyên gia đánh giá rằng, các dự án như The Manor Mỹ Đình (Hà Nội), The Manor I, II (TP HCM), The Manor Central Park (Hà Nội), The Manor Lào Cai... đều là chốn an cư theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho người Việt.

Tâm Anh