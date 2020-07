Thế mạnh môi trường làm việc của Wipro Consumer Care Việt Nam

Wipro Consumer Care Việt Nam chú trọng sự hợp tác trong đội ngũ, tạo môi trường làm việc cân bằng, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kỹ năng cho từng cá nhân.

Năm 2020 là năm thứ ba liên tiếp Công Ty TNHH Wipro Consumer Care Việt Nam nằm trong danh sách những công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á (Best companies to work for in Asia) do tạp chí HR Asia bình chọn. Là giải thưởng uy tín tầm khu vực, tiêu chuẩn xét tuyển cũng như bầu chọn của giải này rất khắt khe. Các doanh nghiệp được đề cử cần trải qua 5 vòng đánh giá và lựa chọn để tìm ra các ứng viên đủ tiêu chuẩn được vinh danh trên khắp châu Á. Quá trình đánh giá tiến hành khách quan từ nhân viên đến lãnh đạo của công ty.

Vượt qua hàng trăm doanh nghiệp khác, Wipro Consumer Care Việt Nam đã được vinh danh nơi làm việc tốt nhất châu Á tại khu vực Việt Nam, nhờ ba yếu tố trọng tâm trong chiến lược xây dựng môi trường làm việc và phát triển con người.

Ông Đặng Toàn Vinh, Tổng giám đốc Wipro Consumer Care Việt Nam đại diện nhận giải nơi làm việc tốt nhất châu Á tại Việt Nam.