Thế mạnh học thuật của trường Đại học Bangor

Theo đánh giá nghiên cứu của các trường đại học Vương quốc Anh gần nhất, 77% các nghiên cứu của Bangor nằm trong hai mức xếp hạng hàng đầu về chất lượng.

Hiện nay, đại học Bangor đang thực hiện các nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Ví dụ, các nhà nghiên cứu của trường đang nghiên cứu về một hệ thống phát hiện virus corona trong nước thải, được tiêu chuẩn hóa trên toàn Vương quốc Anh. Hệ thống giúp đưa ra các cảnh báo sớm về các đợt bùng phát dịch trong tương lai và giảm bớt sự phụ thuộc vào những xét nghiệm diện rộng tốn kém.

Thư viện của trường Đại học Bangor.

Bên cạnh đó, một trung tâm nghiên cứu mới đã được thành lập tại Đại học Bangor để nghiên cứu sự gia tăng của chất thải nhựa. Đây cũng là trung tâm đầu tiên chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này ở Vương quốc Anh. Các nhà nghiên cứu của trường còn phát triển một loại vật liệu có nguồn gốc từ vỏ cua bỏ đi để sử dụng làm chất diệt khuẩn cho nhựa PPE và các thiết bị y tế khác.

Đại học Bangor còn quan tâm đến cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Một số ngành học có chương trình đào tạo liện kết với các tổ chức và công ty, ví dụ như chương trình về đào tạo giáo viên, điều dưỡng và công tác xã hội để sinh viên có cơ hội thực hành nhiều hơn. Nhiều bằng cấp của trường được công nhận bởi các cơ quan chuyên môn có uy tín toàn cầu như IBMS, ACCA, CIMA, CIM... góp phần đảm bảo con đường phát triển sự nghiệp trên toàn cầu cho sinh viên.

Theo khảo sát với các sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học tại Vương quốc Anh (DLHE – Destination of Leavers from Higher Education), 93% sinh viên của Đại học Bangor tìm được việc làm hoặc học lên cao hơn trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp. Đại học Bangor nằm trong top 25 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp (theo Đánh giá WhatUni năm 2020).

Thế mạnh của trường trong đào tạo ngành kinh doanh và luật

Đại học Bangor có hai kỳ nhập học tháng 9 và tháng 1 với hơn 250 khóa học đại học và hơn 150 khóa học sau đại học. Trong đó, trường Kinh doanh Bangor thuộc Đại học Bangor có chất lượng giảng dạy và nghiên cứu thuộc top đầu, được mệnh danh là "The School that means Business" (Ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực Kinh doanh) và là "Centre of Specialsed Excellence" (Trung tâm chuyên môn xuất sắc của ngành Kinh doanh).

Trường Kinh doanh thuộc Đại học Bangor.

Trường Kinh doanh Bangor chiếm ưu thế ở ngành Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng vì Bangor là một trong những trung tâm tài chính lớn ở châu Âu. Trong những năm gần đây, các giảng viên tài chính ở Đại học Bangor đã thực hiện các công việc như tư vấn cấp cao bao gồm công tác nghiên cứu chính sách cho nhiều tổ chức lớn như Ủy ban Châu Âu, Ngân hàng Thế giới (World Bank), và Bộ Tài chính Vương quốc Anh. Đại học Bangor thành một trong 50 trường hàng đầu thế giới về các nghiên cứu trong ngành ngân hàng theo đánh giá của tổ chức Research Papers in Economics, tính đến tháng 8 năm 2020.

Bên cạnh đó, ngành luật tại Đại học Bangor cũng có nhiều ưu điểm. Đội ngũ giảng viên Luật Bangor gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực Luật Quốc tế, sở hữu trí tuệ, thương mại, cạnh tranh, hàng hải, tài chính... Thống kê của trường cho biết, giảng viên tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu thế giới, có bề dày kinh nghiệm về chuyên môn cũng như học thuật với các nghiên cứu được công bố rộng rãi trên các tạp chí hàng đầu. Thông qua các bài giảng, giảng viên giúp sinh viên hiểu kĩ về các hệ thống pháp luật đương đại và các vấn đề luật pháp dưới góc nhìn toàn cầu.

Trong tường Luật Bangor còn có Viện Nghiên cứu Cạnh tranh và Thương mại (ICPS) - một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Vương quốc Anh về luật thương mại công và Trung tâm Bangor về Luật Quốc tế - nơi thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu toàn cầu về Luật Quốc tế. Những cơ sở này góp phần phát triển một cộng đồng học giả xuất sắc tại Bangor.

Câu lạc bộ và hội sinh viên tốt

Đại học Bangor nằm tại thành phố Bangor, trên bờ biển phía bắc xứ Wales, ở giữa núi Snowdonia và biển, chi phí sinh hoạt tại đây khá thấp. Năm 2020, đại học Bangor lần thứ 4 được Giải thưởng Student Choice Awards của WhatUni.com bầu chọn vào top ba trường có "Câu lạc bộ và Hội sinh viên tốt nhất Vương quốc Anh".

Trung tâm nghệ thuật và sáng tạo Pontio.

Trường có hệ thống cơ sở vật chất gồm trung tâm nghệ thuật và sáng tạo, máy quét MRI, bảo tàng lịch sử tự nhiên, vườn bách thảo, trang trại nghiên cứu, trung tâm thực địa, trung tâm ngôn ngữ đa phương tiện, phòng thí nghiệm khoa học và kỹ thuật...

Để giúp sinh viên cảm thấy thoải mái và nhận được sự giúp đỡ kịp thời, trường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tiếng Anh miễn phí. Trường này còn có đội ngũ chuyên giải quyết các vấn đề của sinh viên quốc tế từ thị thực, chỗ ở, sức khỏe, tài chính và việc làm.

Trường thường tổ chức các buổi hội thảo kỹ năng, viết luận miễn phí cho sinh viên để trang bị kỹ năng soạn thảo tài liệu mật, kỹ năng học tập, quản lý thời gian...

Quanh nơi sinh viên ở có các cơ sở vật chất phục vụ cho việc luyện tập thể thao, quầy giặt là, quán cà phê, quán bar, cửa hàng và được đảm bảo an ninh.

Theo đó, khi trúng tuyển học bổng Chevening Wales, ứng viên Việt Nam có thể đăng ký theo học chương trình thạc sĩ được giảng dạy một năm ở bất kỳ chuyên ngành nào tại Đại học Bangor.

