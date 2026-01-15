Thế mạnh giúp Besttour Vietnam chinh phục du khách tour quốc tế

Với mạng lưới đối tác toàn cầu, sản phẩm đa dạng và kinh nghiệm tổ chức chuyên nghiệp, Besttour Vietnam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách Việt.

Có trụ sở tại Đà Nẵng và chi nhánh ở Quảng Ngãi, TP HCM, Besttour Vietnam sở hữu đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Theo đại diện đơn vị, thế mạnh của Besttour nằm ở mạng lưới đối tác rộng khắp, bao gồm các hãng hàng không, chuỗi khách sạn và nhà cung cấp dịch vụ bản địa tại nhiều quốc gia. Sự hợp tác chặt chẽ này giúp công ty xây dựng các chương trình tour ổn định về chất lượng, tối ưu về chi phí và minh bạch, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Đoàn khách hàng Besttour Việt Nam tham quan châu Âu tháng 6/2025. Ảnh: Besttour

Từ nền tảng đó, mảng tour quốc tế trở thành thế mạnh chiến lược của Besttour Vietnam. Các hành trình được thiết kế đa dạng từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ đến châu Úc, đáp ứng nhu cầu từ tham quan văn hóa, lịch sử đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Đơn vị này ghi dấu ấn với các sản phẩm tour đặc trưng, luôn nằm trong nhóm bán chạy hàng năm như hành trình 5 nước châu Âu (Pháp, Italy, Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan); tour liên tuyến Malaysia - Singapore; hành trình Seoul - đảo Nami (Hàn Quốc) hay cung đường vàng Nhật Bản (Tokyo - Kyoto - Osaka).

Năm nay, Besttour Vietnam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với các tour Trung Quốc theo những cung đường mới, khai thác sâu yếu tố văn hóa, lịch sử và cảnh quan.

Đoàn khách hàng Besttour Việt Nam tham quan Nhật Bản tháng 11/2025. Ảnh: Besttour

Tất cả tour đều được xây dựng với tiêu chí linh hoạt, an toàn và tối ưu trải nghiệm. Lịch khởi hành đa dạng từ các thành phố lớn giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn. Công ty ưu tiên hợp tác với các hãng hàng không uy tín như Vietnam Airlines, Japan Airlines, Emirates để đảm bảo hành trình bay thoải mái, an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống khách sạn được lựa chọn kỹ lưỡng về vị trí và chất lượng dịch vụ. Lịch trình được cân đối giữa tham quan, nghỉ ngơi, giúp du khách có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi, không bị áp lực di chuyển dày đặc.

Ngoài các tour dành cho khách lẻ, Besttour Vietnam còn có kinh nghiệm dày dặn trong việc tổ chức tour MICE cho doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự của công ty, với nhiều người từng giữ các vị trí quản lý tại những công ty du lịch hàng đầu, thấu hiểu nhu cầu đặc thù của khách hàng doanh nghiệp. Từ hội nghị khách hàng, chương trình tri ân đối tác đến du lịch khen thưởng nhân viên, mỗi chương trình đều được thiết kế riêng theo mục tiêu và văn hóa của từng đơn vị.

Besttour Vietnam tổ chức hội nghị doanh nghiệp cho Thép Hòa Phát. Ảnh: Besttour

Phương châm hoạt động của doanh nghiệp là "giữ vững uy tín, luôn nâng cao chất lượng từ khâu tổ chức, điều hành tour tới chăm sóc khách hàng". "Uy tín của công ty không chỉ thể hiện qua số năm kinh nghiệm, còn được khẳng định qua những phản hồi tích cực về chất lượng dịch vụ, giá cả hợp lý và sự chu đáo", ông Huỳnh Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT, nhà sáng lập Besttour Vietnam nhấn mạnh.

Thanh Thư