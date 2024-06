The Maestro - căn hộ nghỉ dưỡng trung tâm Quy Nhơn

The Maestro nằm ở trung tâm thành phố, có hệ sinh thái tiện ích đa dạng, do Best Western Hotel & Resort vận hành, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng giữa lòng Quy Nhơn.