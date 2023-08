'Thế lực địch tập trung chống phá qua lĩnh vực dân chủ, nhân quyền'

Kiên GiangTheo Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Thường trực Nhân quyền Chính phủ, các thế lực thù địch tập trung vào lĩnh vực dân chủ và nhân quyền để chống phá Việt Nam.

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền 2023 do Ban chỉ đạo nhân quyền của Chính phủ tổ chức nhằm cập nhật thông tin về dân chủ nhân quyền; giúp đội ngũ cán bộ thống nhất nhận thức, trao đổi kinh nghiệm công tác.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn phòng thường trực về nhân quyền

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm đầu tiên Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2023-2025. Bên cạnh đó, Việt Nam đang triển khai có hiệu quả các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người như: bảo vệ Báo cáo quốc gia thực thi Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) lần thứ 5; Hoàn thành và nộp báo cáo quốc gia thực thi Công ước về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR); Xây dựng Báo cáo quốc gia lần thứ 2 về thực hiện Công ước Chống tra tấn (CAT); Xây dựng Dự thảo Báo cáo quốc gia theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền LHQ...

Tại sự kiện, Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Thường trực Nhân quyền Chính phủ cho biết, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia của Việt Nam. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thông tuy nằm trong dự báo nhưng vẫn mang tính đột xuất, bất ngờ, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự ổn định thể chế. Trong khi đó, hoạt động chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền là mũi nhọn của các thế lực thù địch.

Theo ông, công tác nhân quyền có vai trò quan trọng; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài để giữ ổn định bên trong, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người trên; tạo cơ sở vững chắc cho công tác đấu tranh phản bác.

Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Thường trực Nhân quyền Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Văn phòng thường trực về nhân quyền

Với tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều bước chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

"Các chủ trương, chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo; thực hiện đẳng giới; tự do tín ngưỡng, tôn giáo... Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo đạt hiệu quả", ông nói.

Tuy nhiên, đại diện tỉnh cũng cho biết địa bàn còn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ thuốc, vật tư y tế gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Ngoài ra, tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp để các thế lực thù địch lợi dụng, tạo cớ xuyên tạc, vu cáo.

"Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023 có vai trò, ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ, đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền", ông Nguyễn Lưu Trung nói.

Tại hội nghị, các báo cáo viên còn trình bày các chuyên đề: Đẩy mạnh thông tin đối ngoại về quyền con người; Quyền của người lao động trong các công ước/điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết; Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống phá Việt Nam; Đấu tranh, thu thập thông tin, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền can thiệp nội bộ Việt Nam; Công tác nhân quyền trong tình hình mới...

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc được tổ chức hàng năm, nhằm cập nhật những thông tin về dân chủ nhân quyền; thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền. Đây cũng là diễn đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa công tác bảo đảm, bảo vệ và đấu tranh nhân quyền từ trung ương đến các địa phương thêm hiệu quả.

Tuệ Anh