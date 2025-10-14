The Light City hưởng lợi từ hạ tầng, quy hoạch liên vùng

Phường Phước Thắng, TP HCM hưởng lợi nhờ quy hoạch và các dự án hạ tầng tại khu Đông, tạo nền tảng cho các khu đô thị như The Light City.

Phước Thắng ghi nhận những thay đổi nhờ định hướng quy hoạch khu Chí Linh - Cửa Lấp và chuỗi dự án đô thị, nghỉ dưỡng đang tạo đà cho khu vực.

Khu vực còn hưởng lợi từ các trục kết nối liên vùng như đường ven biển, các trục 3/2, 2/9 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang triển khai. Các dự án quy mô lớn như sân bay Long Thành đang xây dựng; tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm -Long Thành và phương án metro kết nối khu công nghiệp - cảng biển khu vực Bà Rịa - Phú Mỹ (dự kiến hướng đến Long Thành) đang ở giai đoạn nghiên cứu/đề xuất.

Quy hoạch khu Chí Linh - Cửa Lấp thuộc Phước Thắng trong tương lai. Ảnh: Nagecco

Nhờ quy hoạch đồng bộ, Phước Thắng thu hút sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư lớn với các dự án đô thị, nghỉ dưỡng. Theo dữ liệu từ Batdongsan, mặt bằng giá biệt thự, tại Phước Thắng chỉ từ 49 triệu đồng mỗi m2, thấp hơn so với các điểm ven biển lân cận như Long Hải, Hồ Tràm (lên đến 126 triệu đồng một m2 tùy dự án).

"Khu vực này còn có mật độ xây dựng thấp, nhiều không gian xanh, phù hợp với các gia đình tìm kiếm môi trường sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên", đại diện Hodeco chia sẻ thêm.

Nằm trong vùng phát triển này, The Light City do Hodeco làm chủ đầu tư đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Dự án đã hoàn thiện một số hạng mục tiện ích như công viên Iris, công viên Olympus, phục vụ cư dân vào ở.

Một góc công viên Olympus đã hoàn thiện tại dự án. Ảnh: Hodeco

Chủ đầu tư cho biết đang hợp tác triển khai trường học, trung tâm y tế trong khu, hướng tới bổ sung dịch vụ giáo dục - chăm sóc sức khỏe tại chỗ.

Nhiều cư dân lựa chọn The Light City làm nơi an cư nhờ không gian sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên. Ông Nguyễn Đình Tiếp, một cư dân chuyển từ trung tâm Vũng Tàu về đây, cho biết, không gian giúp ông cân bằng nhịp sống cho bản thân và gia đình.

Song Anh