The Legend Shophouse mang cảm hứng kiến trúc châu Âu

TP HCMNhà phố thương mại The Legend Shophouse được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu, đồng thời khai thác lợi thế vị trí bốn mặt tiền và mô hình sử dụng linh hoạt.

The Legend Shophouse tọa lạc tại khu trung tâm của Van Phuc City, tiếp cận các tuyến giao thông đóng vai trò kết nối hoạt động thương mại, dịch vụ trong toàn khu đô thị. Phân khu lựa chọn ngôn ngữ tân cổ điển làm định hướng thiết kế chủ đạo, thể hiện qua bố cục mặt đứng rõ ràng, tỷ lệ cân đối và hình khối có trật tự, gợi nhắc đặc trưng không gian phố châu Âu. Các dãy nhà được tổ chức theo nhịp kiến trúc đồng nhất, sử dụng mái vòm, trụ đứng cùng chi tiết hoàn thiện tiết chế nhằm tạo tổng thể hài hòa.

Phố thương mại tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Song song yếu tố thiết kế, vị trí cũng là điểm nhấn của phân khu khi sở hữu bốn mặt tiền đường, trong đó có đại lộ Nguyễn Thị Nhung, kết nối trực tiếp khu bến du thuyền. Theo quy hoạch, khu vực này là nơi giao thoa giữa không gian ở, hoạt động kinh doanh và tiện ích công cộng, góp phần hình thành nhịp sinh hoạt đô thị.

Việc tiếp giáp nhiều tuyến đường giúp mỗi căn có khả năng tiếp cận lượng khách đa dạng, đồng thời phù hợp triển khai các loại hình dịch vụ. Đây được xem là yếu tố quan trọng đối với hiệu quả vận hành của mô hình nhà phố thương mại.

Lợi thế vị trí 4 mặt tiền của phân khu. Ảnh: VPG

Về công năng, các căn được thiết kế theo hướng đa chức năng, có thể kết hợp sinh hoạt gia đình với kinh doanh hoặc cho thuê. Cách bố trí mặt bằng này đáp ứng nhu cầu thực tế tại các khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Khả năng khai thác còn được hỗ trợ bởi khu đô thị đã đi vào vận hành với khoảng 10.000 cư dân, cùng chuỗi hoạt động thương mại, dịch vụ và sự kiện diễn ra thường xuyên. Nguồn khách nội khu và khách tham quan được xem là lực cầu sẵn có, giúp việc kinh doanh có thể triển khai ngay khi bàn giao.

"Một khu đô thị hoàn thiện về hạ tầng, pháp lý và vận hành như Van Phuc City, giá trị bất động sản thể hiện qua hiệu quả sử dụng thực tế thay vì chỉ nằm ở thiết kế hay vị trí. The Legend Shophouse được đặt trong bối cảnh đó, như một phần của cấu trúc thương mại gắn với nhịp sống đô thị hiện hữu", đại diện Van Phuc Group cho biết.

Các sản phẩm nhà phố, shophouse tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Theo Van Phuc Group, trong bối cảnh quỹ đất khu vực nội đô ngày càng hạn chế, dòng sản phẩm nhà phố kết hợp thương mại tại các khu đô thị hoàn chỉnh có khả năng duy trì giá trị và gia tăng trong dài hạn.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, doanh nghiệp áp dụng ưu đãi đến 28% cho các dòng nhà phố và shophouse khác tại Van Phuc City. Chính sách này hướng đến việc giảm chi phí sở hữu ban đầu, đồng thời tạo điều kiện tài chính thuận lợi hơn cho kế hoạch sử dụng hoặc đầu tư.

Song Anh