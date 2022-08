The Koradise tạo điểm đến phong cách Hàn ở Phú Quốc

Khu shophouse The Koradise do Tân Á Đại Thành phát triển theo ý tưởng từ những khu phố mua sắm kiểu Hàn, tạo mô hình tham quan kiểu mới cho đảo ngọc.

Phố thương mại The Koradise là phân khu nằm thuộc dự án Meyhomes Capital Phú Quốc (An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), do Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm chủ đầu tư. Để đảm bảo cho việc đưa tối đa các đặc trưng văn hóa xứ sở kim chi vào trong từng ngóc ngách dự án đơn vị này đã hợp tác với Daewoo E&C - tập đoàn phát triển bất động sản đến từ Hàn Quốc.

Khu phố thương mại tại dự án sở hữu hai đến ba mặt tiền. Ảnh phối cảnh: Tân Á Đại Thành

Đại diện chủ đầu tư cho biết, The Koradise hướng đến việc tạo nên khu phố mua sắm nhộn nhịp, là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong thời gian tới. Đặc điểm của các tuyến phố này là nơi tập trung của loạt thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, các cửa hàng dịch vụ ăn uống, tiêu dùng... Việc bố trí các biển hiệu đèn neon góp phần tăng tính nhộn nhịp, tạo điểm nhấn cho khu phố vào buổi tối.

"Các trải nghiệm tại đây sẽ gợi lên cho du khách cảm giác như đang ở những tuyến đường tại Seoul hay Busan ", chủ đầu tư The Koradise chia sẻ.

Phối cảnh tuyến phố mua sắm phong cách Hàn Quốc. Ảnh phối cảnh: Tân Á Đại Thành

Ngoài ra, tuyến phố K-pop Street với các tượng in vân tay được thiết kế mang cảm hứng từ văn hóa âm nhạc xứ Hàn, hứa hẹn là điểm check in thú vị cho những ai yêu thích các nghệ sĩ Hàn Quốc địa phương và khách du lịch.

Du khách có thể ngắm nhìn tuyết rơi tại công viên băng tuyết Ice Jungle. Các khu vườn cảnh quan cũng được thiết kế tỉ mỉ với tạo hình nấm linh chi, cây kèn hồng... tất cả đều hướng đến việc làm tăng tính sức hút cho korean town (thị trấn Hàn) của The Koradise sắp thành hình tại Phú Quốc.

The Koradise gồm 94 căn shophouse phân bố theo từng dãy Shophouse Diamond, Shophouse Emerald, Shoptel Ruby... Mỗi dãy có từ hai đến ba mặt tiền, thiết kế 4 đến 5 tầng được chủ đầu tư định vị là dự án cao cấp bậc nhất đại đô thị này.

Các dãy shophouse tại The Koradise. Ảnh phối cảnh: Tân Á Đại Thành

Mặt ngoài các căn shophouse được ốp đá granite cao cấp, hai mặt tiền kinh doanh thiết kế đồng bộ ngay từ biển quảng cáo lẫn hệ thống tủ trưng bày sản phẩm khiến không gian trở nên khá biệt, kích thích thị giác người xem.

Bên cạnh hệ thống công viên được đầu tư bài bản, còn có trung tâm thể thao và dịch vụ thương mại cũng như chuỗi clubhouse cao cấp với đủ dịch vụ giải trí theo chủ đề, đáp ứng nhu cầu mọi lứa tuổi.

Công viên phong cách Hàn tại The Koradise. Ảnh phối cảnh: Tân Á Đại Thành

Đại diện Tân Á Đại Thành cho biết, The Koradise mang kỳ vọng từ chủ đầu tư để tạo ra một điểm đến thu hút nhiều lượt khách tham qua nhất là đối với những ai có niềm yêu thích với văn hoá Hàn Quốc.

Quế Anh