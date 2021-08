‘The Kissing Booth 3’: Lựa chọn để trưởng thành

Phần cuối “The Kissing Booth” đặt nữ chính Elle vào hoàn cảnh khó xử khi phải lựa chọn trường học, tình yêu hay tình bạn.

Có nhiều lý do để Elle Evans (Joey King) và Lee Flynn (Joel Courtney) trở thành bạn thân. Họ sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng bệnh viện ở Los Angeles. Mẹ cả hai cũng là bạn thân, nuôi hai con như anh em sinh đôi. Khi mẹ Elle mất, cô xem mẹ Lee như người thân và hình mẫu để học tập. Elle với Lee khăng khít từ nhỏ, lập ra bộ luật gồm những điều không được vi phạm. Tình bạn chỉ lung lay khi Elle trót đem lòng yêu Noah (Jacob Elordi), anh trai Lee, phá vỡ điều luật số chín: họ hàng là điều cấm kỵ.

Trailer ‘The Kissing Booth 3’ Phim khởi chiếu ngày 11/8, hiện nằm trong danh sách 10 phim được xem nhiều của Netflix Việt Nam. Video: Youtube Netflix

Phần ba loạt phim hài lãng mạn nổi tiếng của Netflix kể tiếp câu chuyện của Elle khi đã tốt nghiệp trung học với những trăn trở về tình bạn với Lee và tình yêu với Noah. Cô chưa quyết định chọn đại học nào vì từ nhỏ đã giao kết với Lee sẽ học ở UC Berkeley, nhưng Noah muốn cô theo anh đến Harvard. Do không thể tự chọn, Elle nói dối các chàng trai vẫn chưa có kết quả dù nhận được lời mời từ cả hai trường.

Phim hướng đến đối tượng khán giả tuổi mới lớn, nhưng không khai thác thế giới học đường mà tập trung cuộc sống thường ngày. Khi mùa hè bắt đầu, Elle không bình yên mà gặp nhiều rắc rối. Cô trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ, vật lộn với công việc phục vụ bàn và mối quan hệ không tốt với người yêu của bố. Ngôi nhà trên bãi biển - nơi Elle, Lee và Noah cùng lớn lên - cũng đang bị rao bán.

Đạo diễn kiêm biên kịch Vince Marcello nắm bắt tốt tâm lý tuổi ô mai, độ tuổi theo lời hát của Britney Spears là "không phải cô gái, chẳng phải phụ nữ" (I'm Not a Girl, Not Yet a Woman). Trên con đường trưởng thành, Elle đối mặt hàng loạt ngã ba, phải tự quyết định nhiều lựa chọn. Không chỉ Elle, hai chàng trai mới lớn Lee và Noah cũng rơi vào những tình huống khó xử. Bộ ba không còn là những thanh thiếu niên chỉ biết vui chơi mà phải chuẩn bị cho chương mới cuộc đời.

Phim có nhiều cảnh lãng mạn với khung hình được đầu tư. Phần lớn bối cảnh diễn ra trên bờ biển Nam Phi, ban ngày ngập trong nắng vàng, ban đêm lấp lánh ánh đèn. Trong một cảnh quay, Lee xin lỗi Elle bằng nhành hoa hồng, rồi hai người ôm nhau trên nền nhạc Time After Time của Cyndi Lauper. Một số cảnh quen thuộc được làm mới bằng flycam để làm nổi bật khung hình, như cuộc trò chuyện của bộ đôi Elle - Lee dưới bảng hiệu Hollywood, hay khi Elle lái mô tô chạy dọc đường biển. Ngoài ra, phim lồng ghép nhiều đoạn nhân vật mặc đồ bơi vui đùa trên biển để thay đổi không khí.

Các nhân vật có sức sống nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp, đều thuộc Gen Z (thế hệ sinh năm 1996 trở về sau). Nữ chính Joey King gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Cô dùng bản năng để lột tả vẻ thơ ngây của một thiếu nữ mới lớn. Hai diễn viên nam Joel Courtney và Jacob Elordi đều có ngoại hình thu hút khán giả nữ. Bộ ba diễn xuất tự nhiên hơn trước ống kính, phần lớn nhờ kịch bản đơn giản, không đòi hỏi nhiều kỹ năng.

Cảnh lãng mạn của Elle Evans (Joey King) và Noah (Jacob Elordi) trong phim. Ảnh: Netflix

Với vai trò là cái kết khép lại loạt phim, phần ba giảm sự vui nhộn để truyền tải thông điệp nghiêm túc, chín chắn hơn. Elle khóc nhiều hơn khi liên tục phải chia tay bạn bè, kỷ niệm. Điểm trừ là một số nhân vật mới xuất hiện không hợp lý, khiến nội dung dài dòng. Lối kể chuyện còn thiếu tính điện ảnh, ít điểm nhấn, đôi khi giống phim truyền hình.

Giống hai phần đầu, phim không được giới phê bình đánh giá cao, đạt 3.3/10 điểm trên Rotten Tomatoes, 36/100 điểm trên Metacritic. Tờ New York Times nhận xét phần cuối "nhạt nhẽo". Trang Indiewire chấm "D+", đánh giá thấp kịch bản, đạo diễn lẫn nữ chính Joey King. Tờ Hollywood Reporter chê nội dung, cho rằng Elle dành nhiều thời gian với bạn trai mà không kết giao cùng bạn gái.

The Kissing Booth được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên do Beth Reekles viết khi mới 15 tuổi. Năm 2011, Reekles đăng truyện trên Wattpad thu hút hơn 19 triệu lượt đọc, giúp cô ký được hợp đồng xuất bản ba cuốn sách. Hai phần phim đầu do Netflix sản xuất mắt năm 2018 và 2020 đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Theo Ted Sarandos, giám đốc nội dung của Netflix, tác phẩm là "một trong những phim được xem nhiều nhất tại Mỹ và có thể là toàn cầu".

Sơn Phước