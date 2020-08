The Journeys Collection cung cấp tour thiết kế theo yêu cầu

Công ty The Journeys Collection cung cấp chuyến đi được thiết kế theo sở thích cá nhân, có ưu đãi từ các thương hiệu resort và đối tác lữ hành.

Đại diện The Journeys Collection cho biết, các sản phẩm của công ty được xây dựng theo phong cách Luxury and Lifestyle Travel. Đây là loại hình du lịch sang trọng được du khách tại nhiều nước trên thế giới lựa chọn, mới du nhập vào Việt Nam, mỗi chuyến đi sẽ được doanh nghiệp thiết kế theo phong cách sống, sở thích và tình hình tài chính của mỗi du khách.

Cảnh hoàng hôn tại Maldives. Ảnh: Anantara Kihavah Villas Maldives

Trong đó, sản phẩm The Journeys Collection cung cấp cho khách hàng là các gói tour trong và ngoài nước, đặc biệt là điểm đến vùng Ấn Độ Dương, Đông Nam Á và châu Âu. Giá sản phẩm dao động tùy vào điểm đến, thương hiệu đối tác cung cấp dịch vụ như: Khách sạn, nhà hàng, xe đưa đón riêng, du thuyền và những dịch vụ khác tùy theo mỗichuyến đi.

Nhà hàng SEA Underwater Restaurant tại Maldives. Ảnh: Anantara Kihavah Villas Maldives

"Ví dụ như khi chọn chuyến đi Maldives, du khách trải nghiệm tại một trong những resort như: Anantara Kihavah Villas, Raffles Maldives Meradhu hay Six Senses Laamu giá khoảng từ 80 - 200 triệu dành cho 2 người trong 3 đêm. Chi phí cho một gói tour tại Anantara Quy Nhơn Villas, Amanoi Resort, Four Seasons Resort The Nam Hai khoảng từ20 - 60 triệu đồng dành cho 2 khách nghỉ dưỡng trong 3 đêm. Giá sẽ thay đổi tùy vào mùa, hạng phòng và các dịch vụ bao gồm trong chuyến đi", đại diện The Journeys Collection chia sẻ.

Sunset Over Water Pool Villa tại Anantara Kihavah Villas Maldives. Ảnh: Anantara Kihavah Villas Maldives

Bên cạnh đó, The Journeys Collecion cam kết mang đến cho khách hàng những chương trình khuyến mãi tốt từ các thương hiệu resort và đối tác lữ hành hàng đầu thế giới.

Công ty The Journeys Collection được thành lập vào đầu năm 2020 với tiêu chí chia sẻ, tư vấn những trải nghiệm và xu hướng du lịch thời thượng dành riêng cho du khách trong nước và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Viêth Nam. Công ty do ông Ryan Lê, cựu Giám đốc kinh doanh toàn cầu của tập đoàn khách sạn quốc tế Minor Hotels. Ông Ryan Lê cho rằng, với đội ngũ nhân viên chuyênnghiệp, tận tâm, The Journeys Collection tự tin sẽ làm hài lòng những khách hàng có tiêu chuẩn cao nhất.

The Journeys Collecion có văn phòng chính tại TP HCM và văn phòng đại diện tại Singapore và đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ khách hàng trước và sau chuyến đi theo tiêu chuẩn quốc tế.

(Nguồn:The Journeys Collecion )