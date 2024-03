The IELTS Workshop trao học bổng cho học viên đạt từ 8.0 IELTS

Học viên The IELTS Workshop nhận được học bổng trị giá từ 50% phí đăng ký thi IELTS nếu đạt điểm Overall 8.0 trở lên trong vòng 9 tháng sau khi kết thúc khóa học.

Như vậy, với mức điểm IELTS 8.0, mỗi bạn sẽ nhận khoảng hơn 2,3 triệu đồng. Nếu học viên đạt band điểm 8.5 hoặc 9.0, trung tâm sẽ trao học bổng trị giá toàn bộ lệ phí thi IELTS, tương đương hơn 4,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng có nhiều mức thưởng khác nhau cho các học viên đạt thành tích vượt mục tiêu đầu ra của khóa học. Theo đại diện đơn vị, chính sách trao thưởng của The IELTS Workshop là một yếu tố quan trọng để khuyến khích và tạo động lực cho người học trong quá trình luyện thi, góp phần tạo ra một môi trường học tập tích cực và thúc đẩy phấn đấu để đạt được kết quả cao hơn mong đợi.

Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc - Học viên lớp PS325 tại The IELTS Workshop đạt 8.0 IELTS. Ảnh: The IELTS Workshop

Ngoài ra, The IELTS Workshop là đối tác với các đơn vị tổ chức thi IELTS. Do đó, khi đăng ký thi IELTS qua trung tâm, học viên được hưởng mức ưu đãi giảm 5% lệ phí thi, tức còn 4,434 triệu đồng, giảm 230.000 đồng so với giá gốc.

Chứng chỉ IELTS (International English Language Testing System) là một bài kiểm tra quốc tế để đánh giá khả năng tiếng Anh của những người không phải là người bản xứ. Chứng chỉ này được công nhận rộng rãi bởi hơn 10.000 tổ chức, cơ quan và trường học trên khắp thế giới, bao gồm bốn kỹ năng: nghe (Listening), nói (Speaking), đọc (Reading) và viết (Writing).

Tùy theo quốc gia và trung tâm thi, lệ phí thi IELTS có thể khác nhau. Đối với Việt Nam, mức phí thi trên giấy và máy tính đối với bài thi Academic, General Training là 4,664 triệu đồng.

Thí sinh có thể đăng ký thi IELTS tại Hội đồng Anh (British Council) và Tổ chức giáo dục quốc tế IDP. Cả hai đơn vị này đều uy tín và được công nhận trên toàn thế giới. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký tại các trung tâm thi được ủy quyền bởi British Council và IDP Education như The IELTS Workshop.

Đội ngũ tại The IELTS Workshop tư vấn lộ trình học cho học viên. Ảnh: The IELTS Workshop

The IELTS Workshop thành lập từ năm 2017 và dần trở thành một trong những trung tâm đào tạo IELTS uy tín trên toàn quốc. Đơn vị áp dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo, hướng đến mang lại cho học viên nơi học tập, trải nghiệm đáng giá. Qua nhiều năm phát triển, trung tâm tạo dựng cộng đồng luyện thi IELTS sôi nổi và tích cực.

The IELTS Workshop xây dựng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 trở lên, đồng thời, có đam mê nghề nghiệp và tận tâm với sự phát triển của từng học viên. Giáo viên tại đây vừa là người hướng dẫn, vừa là người bạn đồng hành, sẵn lòng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để giúp người học vượt qua thách thức.

Hình ảnh lớp học tại The IELTS Workshop. Ảnh: The IELTS Workshop

Lộ trình học tại trung tâm được thiết kế một cách chi tiết, linh hoạt về nội dung và thời gian, chia thành nhiều khóa học khác nhau, tôn trọng sự đa dạng của học viên. The IELTS Workshop có cam kết đầu ra bằng văn bản cho tất cả các bạn tham gia khóa học. Ngoài ra, trung tâm thường tổ chức các sự kiện ngoại khóa như workshop chia sẻ kiến thức về tiếng Anh miễn phí, thi thử IELTS miễn phí...

"Chúng tôi muốn tạo nên một môi trường thoải mái, thân thiện giúp học viên tăng thêm kiến thức và kỹ năng, đưa ra câu trả lời cho câu hỏi học IELTS ở đâu tốt nhất", đại diện trung tâm chia sẻ.

Nhật Lệ