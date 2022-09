Ngày hội tiếng Anh "The IELTS Expo 2022" thu hút hơn 1.000 bạn trẻ tới xem cuộc thi hùng biện, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, chuyên gia trong lĩnh vực.

Ngày hội có chủ đề "Catch IELTS, Seize your future" (tạm dịch: Chinh phục IELTS, làm chủ tương lai), diễn ra tại Khách sạn Pullman Hà Nội vào ngày 25/9. Sự kiện do trung tâm tiếng Anh The IELTS Workshop tổ chức cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ sinh viên của nhiều trường đại học.

Các bạn trẻ check-in tại sự kiện. Ảnh: The IELTS Workshop

Ngay từ đầu giờ chiều, hơn 1.000 bạn trẻ đã xếp hàng dài để chờ check-in vào sự kiện. Tại đây, người tham gia có thể nhận lời khuyên, chia sẻ của nhiều gương mặt có trình độ tiếng Anh nổi trội thầy giáo Đặng Trần Tùng, MC Khánh Vy, diễn giả Michael Lưu, chuyên gia IDP Sarah Matthews... cùng các nghệ sĩ khách mời, gồm: Jsol và Hoàng Duyên.

Chương trình mở đầu với sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mời với các bản hit Sài Gòn đau lòng quá, Sài Gòn hôm nay mưa, Hết yêu thật sao... nhằm chiều lòng các khán giả gen Z (sinh năm 1997 đến năm 2010). Bên cạnh đó, trong khuôn khổ "The IELTS Expo 2022", Chung kết Trại hùng biện tiếng anh "Speak Yourself" cũng được tổ chức với màn tranh tài của hai đội thi: The Meteorite và Miracle.

The Meteorite đạt ngôi vị Quán quân Trại hùng biện tiếng anh "Speak Yourself". Ảnh: The IELTS Workshop

Qua nhiều vòng thi trước đó cùng màn thể hiện xuất sắc trong chặng cuối, The Meteorite đã trở thành Quán quân và nhận được giải thưởng lên đến gần 100 triệu đồng. Ban giám khảo đánh giá cao bản lĩnh, kiến thức và khả năng hùng biện của nhóm trong cả 5 hoạt động xuyên suốt cuộc thi, từ các workshop kỹ năng đến những buổi huấn luyện với các vị diễn giả, cố vấn tới từ các đơn vị bảo trợ chuyên môn.

Phần sau của "The IELTS Expo 2022" mang tính chất học thuật hơn, phù hợp với các bạn đang quan tâm và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Buổi tọa đàm có chủ đề "Từ bài thi đến thực tiễn: Small voices, Big impact" với dàn diễn giả gồm: thầy giáo Đặng Trần Tùng, diễn giả Michael Lưu và chuyên gia IDP Sarah Matthews. Các chuyên gia đã đưa ra nhiều chia sẻ xoay quanh vấn đề có thể gặp trong kỳ thi IELTS để các bạn trẻ có đủ sự chuẩn bị kỹ càng hơn.

Các diễn giả trong tọa đàm "Từ bài thi đến thực tiễn: Small voices, Big impact". Ảnh: The IELTS Workshop

Chương trình đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tham gia khi có nội dung cân bằng giữ giải trí và học thuật. Dự kiến trong thời gian tới, The IELTS Workshop sẽ tiếp tục đưa Ngày hội tiếng Anh "The IELTS Expo" trở lại với quy mô và nội dung mới hơn.

Thiên Minh