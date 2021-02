'The Highlights': 10 năm The Weeknd hát tình ca

Album "The Highlights" tuyển chọn những bài hát hay và nổi tiếng nhất của The Weeknd về tình yêu 10 năm qua.

The Weeknd ra mắt tuyển tập những ca khúc hay nhất đầu tháng 2, đánh dấu một thập niên bước chân vào làng nhạc. Album gồm 18 ca khúc, phần lớn xoay quanh tình yêu tan vỡ nhưng mang giai điệu rộn ràng.

Ca khúc được sắp xếp theo trình tự ngược mốc thời gian. Anh đặt những bài mới nhất lên đầu và đẩy những bài cũ hơn vào phần sau. Ngay từ những phút đầu, The Weeknd khuấy động không khí với bộ ba Save Your Tears, Blinding Lights và In Your Eyes. Những bản hit này trích từ album mới nhất After Hours (2020), ghi lại những cảm xúc cô đơn của The Weeknd khi thất tình. Trong Blinding Lights, anh hát: "Thành phố lạnh lẽo và trống rỗng/ Xung quanh không có ai phán xét anh/ Anh không thể nhìn rõ ràng khi em ra đi". Hay "Anh cố gắng tìm tình yêu ở những người khác quá nhiều/ Anh hy vọng em hiểu khi anh nói em là người trong tâm trí anh" (In Your Eyes).

The Weeknd Save Your Tears Official Music Video MV "Save Your Tears" của The Weeknd. Video: Youtube The Weeknd.

Tiếp đó, The Weeknd đưa người nghe trở về thời hoàng kim năm 2016 với Can’t Feel My Face, I Feel It Coming, Starboy (hát cùng Daft Punk). Hai ca khúc cũ nhất là Wicked Games và The Morning được được trích từ album House of Balloons (2011), gợi nhớ hình ảnh The Weekend non nớt thuở mới vào nghề. Khi ấy, The Weeknd viết về tình yêu với góc nhìn đơn giản của một chàng trai đôi mươi. Chẳng hạn, Wicked Games bắt đầu bằng lời hát: "Tôi bỏ bạn gái ở nhà rồi/ Tôi chẳng yêu cô ấy nữa đâu". The Morning kể lại một lần nam ca sĩ cãi nhau với bạn gái. Ca từ lúc này còn thô ráp, giai điệu không bắt tai bằng những ca khúc gần đây của anh. Tuy vậy, album hài hòa vì phong cách âm nhạc của The Weeknd khá thống nhất. Anh gần như trung thành với chất nhạc R&B đương đại pha trộn electro và disco của thập niên cũ.

Starboy - The Weeknd Ca khúc "Starboy". Video: Youtube The Weeknd.

The Highlights không có sáng tác mới nào, song sự xuất hiện của Love Me Harder là bất ngờ thú vị. Ca khúc do The Weeknd đồng sáng tác và hát chung với Ariana Grande - trích từ album My Everything của cô. Sự mềm mại của Ariana Grande phần nào làm dịu đi không khí sôi động của The Highlights, tạo thành điểm nhấn.

Album còn có hai bài nhạc phim: Pray for Me (nhạc phim Black Panther, hát chung với Kendrick Lamar) và Earned It (nhạc phim Fifty Shades of Grey). Dù chỉ là những dự án phụ, cả hai đều gây được tiếng vang khi ra mắt. Chất giọng ngọt ngào của The Weeknd giúp cho hai bài hát này có sức sống riêng, hoàn toàn có thể đứng tách biệt khỏi bộ phim.

Bìa album "The highlights". Ảnh: Republic Records/Universal Music Group.

Cách đây mười năm, The Weeknd vẫn còn là một cái tên xa lạ đối với khán giả yêu nhạc Âu - Mỹ. Kể từ khi đi hát vào năm 2010, nam ca sĩ người Canada không ngừng nỗ lực để có sự nghiệp ấn tượng dù còn khá trẻ (sinh năm 1990). Tính đến hiện tại, The Weeknd sở hữu bốn album phòng thu, ba album tổng hợp, ba mixtape và 43 single (đĩa đơn). "Gia tài" của The Weeknd còn nhỉnh hơn cả đàn anh là Bruno Mars (chỉ có ba album phòng thu).

Sự nghiệp của The Weeknd thăng hoa sau năm 2015 khi liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng với Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) và After Hours (2020). Các album luôn được chăm chút kỹ lưỡng về nội dung, concept (ý tưởng) cho đến phong cách âm nhạc. Ca từ của The Weeknd buồn bã nhưng các bài hát đều có nhịp điệu nhanh, mạnh và dồn dập. Ngoài ra, chất giọng nam cao (tenor) cũng là điểm khiến anh được yêu thích. Giọng hát và phong cách nhạc của The Weeknd gợi nhớ nhiều đến ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Anh cũng ngày càng đầu tư hơn về phần hình ảnh và lối trình diễn trên sân khấu, tạo nên cá tính riêng biệt.

Với những ai chưa từng biết đến The Weeknd, The Highlights là một lựa chọn tốt để bạn khám phá âm nhạc của anh. Album đang giữ kỷ lục được nghe trực tuyến (stream) nhiều nhất mọi thời đại trên Spotify. Trước The Highlights, anh từng cho ra mắt album greatest hits đầu tiên mang tên The Weeknd In Japan (2018) và được đón nhận tích cực.

Sơn Phước