Thể hiện nhầm chỗ, tài xế lùi xe Lamborghini chìm xuống hồ

ÁoTài xế 31 tuổi định thể hiện một màn xoay tròn nhưng mắc sai lầm và lùi thẳng siêu xe xuống hồ cách đó 15 m, đêm 19/10.

Theo cảnh sát, tai nạn xảy ra lúc 22h50 ngày 19/10, khi chiếc Lamborghini ra khỏi một bãi đỗ xe gần hồ Mondsee. Trên xe, ngoài tài xế 31 tuổi là một hành khách 40 tuổi.

Sau khi người đi cùng xuống xe, tài xế định "xoay tròn chiếc xe thể thao", kỹ năng đòi hỏi sự kết hợp giữa phanh và ga. Nhưng người này nhanh chóng lùi xe ở tốc độ cao và chiếc Lamborghini phi thẳng xuống hồ.

Siêu xe được cẩu lên từ dưới hồ ngay trong đêm. Ảnh: Polizei Oö

Xe nhanh chóng bị chìm, nhưng tài xế kịp thoát ra ngoài và bơi vào bờ. Người đi cùng vội gọi cảnh sát. Tài xế sau đó được đưa tới bệnh viện với "thương tích ở mức độ không xác định".

Sau sự việc, cảnh sát địa phương không ngại ví von hài hước trên fanpage, rằng ai đó đang thử làm người kế nhiệm Daniel Craig - tài tử đóng vai James Bond - với pha hành động giống trong tập phim The spy who loved me. Trong phim, mẫu Lotus Esprit huyền thoại vừa là ôtô, lại có thể biến thành tàu ngầm.

Siêu xe đã chìm hẳn xuống nước trước khi được cẩu lên bờ. Ảnh: AFK Mondsee

Nhưng ở đời thực, chiếc Lamborghini không thể chạy dưới nước. Siêu xe chìm ở độ sâu 5 m. Đội cứu hộ 31 người đã có mặt, với 5 thợ lặn, một xe cẩu, mất 3 tiếng để đưa siêu xe lên bờ.

Mỹ Anh (theo Carscoops, AFK Mondsee)