Thế hệ sinh tồn nhờ đồ đông lạnh

Áp lực tài chính khiến 57% Gen Z Mỹ tăng cường mua thực phẩm đông lạnh để đối phó lạm phát và chi phí nhà ở dù rất lo ngại về chất lượng dinh dưỡng.

Taylor, 25 tuổi, nhân viên bán hàng tại Austin, Texas, đang cố cân bằng chi phí sinh hoạt với thu nhập từ hai công việc bán thời gian. Giá thịt tươi tăng 20% so với năm ngoái khiến cô phải cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm.

Để trả tiền thuê nhà 1.500 USD mỗi tháng, Taylor ăn đồ đông lạnh, chủ yếu là cá và rau củ, khoảng 8 lần một tuần. Cô ước tính tiết kiệm được 50% chi phí bữa ăn nhờ giải pháp này, khi một hộp cá đông lạnh chỉ tốn 4 USD so với 8 USD cá tươi.

"Khi kinh tế khó khăn, đây là cách duy nhất để vượt qua", Taylor nói.

Nhiều người Mỹ không dám mua thực phẩm tươi, dùng đồ đông lạnh thay thế để giảm chi phí sinh hoạt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lạm phát cao. Ảnh minh họa: Pexels

Không chỉ Taylor, nhiều người Mỹ đang xem thực phẩm đông lạnh là cứu cánh. Khảo sát "Frozenomics" (Nền kinh tế đông lạnh) của SmartSense cho thấy 63% người tham gia thừa nhận tình hình tài chính của họ xấu đi trong 12 tháng qua và 65% nói ngân sách mua sắm thực phẩm bị thắt chặt. Hơn một nửa số người được hỏi, bao gồm 66% người độ tuổi 18-35, đang tìm giải pháp ở quầy thực phẩm đông lạnh.

Tuy nhiên, lý do các thế hệ tìm đến đồ đông lạnh rất khác nhau. Nghiên cứu của Đại học Cambridge năm 2011 chỉ ra, sau Thế chiến II, thực phẩm đông lạnh từ mặt hàng xa xỉ đã trở thành nhu yếu phẩm nhờ sự tiện lợi.

Ngày nay, thế hệ Baby Boomers (sinh 1946-1964), Gen X (1965-1980) và Millennials (1981-1996) vẫn mua chủ yếu vì tiện lợi và hạn sử dụng lâu. Trong khi đó, Gen Z (sinh 1997-2012) là nhóm duy nhất đặt yếu tố chi phí lên hàng đầu. Trong 6 tháng qua, 57% Gen Z mua thêm thực phẩm đông lạnh để cắt giảm chi phí, so với chỉ 30% ở nhóm Boomers.

Benjamin, 21 tuổi, một freelancer thiết kế ở Chicago, cũng từng vật lộn với thu nhập 1.800 USD mỗi tháng, phần lớn dùng để trả tiền thuê nhà và hóa đơn. Anh làm việc 12-13 giờ mỗi ngày, thường xuyên bỏ bữa hoặc dựa vào thực phẩm đông lạnh như burrito và rau củ khoảng 6 lần mỗi tuần. Một hộp burrito giá 3 USD, rẻ hơn nhiều so với một bữa ăn đặt giao hàng giá 15 USD.

Dù vậy, Gen Z là nhóm hoài nghi nhất về chất lượng đồ đông lạnh. Dữ liệu từ Frozenomics cho thấy 70% người thuộc thế hệ này cho rằng đồ đông lạnh kém dinh dưỡng hơn thực phẩm tươi. 47% từng ngừng mua một thương hiệu sau thông báo thu hồi. Taylor cũng thừa nhận cô lo lắng về an toàn thực phẩm và cảm thấy đồ đông lạnh thiếu vitamin.

Các chuyên gia từ Conagra Brands và Hiệp hội ngành hành tây Mỹ khuyên người tiêu dùng nên ưu tiên thực phẩm đông lạnh có nhãn "tự nhiên" (natural), "hữu cơ" (organic) hoặc có chứa probiotic để hỗ trợ sức khỏe.

Thay vì đồ chế biến sẵn giàu calo, họ nên chọn rau củ, các bữa ăn giàu protein như thịt gà, hải sản. Người dùng cũng có thể kết hợp thực phẩm đông lạnh (như rau củ) với các nguyên liệu tươi (như trứng, hành tây) hoặc đồ khô, đồ hộp (như gạo, đậu) để có bữa ăn nhanh nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.

Ngọc Ngân (Theo NY Post, Fortune)