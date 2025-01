'Thế hệ lo âu' - trẻ em thời công nghệ

"Thế hệ lo âu" có tên tiếng Anh là "The Anxious Generation", phát hành tháng 3/2024 tại Mỹ, nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times. Tại Việt Nam, sách ra mắt ngày 4/1, gồm 11 chương do Mokona dịch, công ty 1980 Books và NXB Công thương liên kết ấn hành. Ảnh: 1980 Books