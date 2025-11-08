Thế hệ không xấu hổ vì thất nghiệp

MỹSáng cuối tháng 10, Tejal Rives, 24 tuổi, bật điện thoại quay video Tiktok kể về trải nghiệm "nhận được email thông báo bị sa thải lúc 3h sáng".

"Họ nói đây không phải vấn đề cá nhân, nhưng tôi cảm thấy mình đã hy sinh 90% cuộc sống riêng tư cho công việc", Rives nói trong video quay khi đang trang điểm. Cô là một trong 14.000 nhân viên bị Amazon sa thải trong đợt tái cơ cấu mới nhất. Rives nói mình cảm thấy tổn thương vì đã đóng góp chiến lược, giải pháp và hỗ trợ tinh thần cho công ty, nhưng chỉ nhận lại một email ngắn cùng lời chúc may mắn gửi lúc 3h sáng.

Các đợt sa thải đang lan rộng khắp nước Mỹ. Nhiều lao động Gen Z như Rives, 34 tuổi, không chỉ cập nhật hồ sơ LinkedIn hay tìm việc mới mà còn chia sẻ trải nghiệm mất việc trên mạng xã hội.

Ảnh minh họa: Pixabay

Video của Rives nhanh chóng lan truyền. Phản ứng của cô đại diện cho một xu hướng mới: Gen Z "khoe" việc bị sa thải trên mạng xã hội thay vì im lặng và xem mất việc là điều xấu hổ của các thế hệ trước.

Gen Z Mỹ giờ đây ghi lại mọi thứ, từ khoảnh khắc đọc email sa thải, cuộc gọi với bộ phận nhân sự, cho đến việc thể hiện cảm xúc trực tiếp trước camera.

Trào lưu này bùng nổ với hashtag #LaidOff (bị sa thải), thu hút hơn 500 triệu lượt xem tính đến nay, 70% nội dung do Gen Z tạo ra. Họ biến trải nghiệm tiêu cực thành các series hài hước hoặc truyền cảm hứng.

Một khảo sát của công ty kiểm toán Deloitte năm 2024 cho thấy 49% Gen Z xem mất việc là cơ hội để học kỹ năng mới, so với 32% của thế hệ Millennials (sinh 1981-1996).

Nổi bật trong đó là Lea, 27 tuổi ở New York. Sau khi mất vị trí quản lý cấp cao tại Amazon Ads, cô bắt đầu series "Lea After Layoff" (Lea sau khi bị sa thải) và thu hút hai triệu người theo dõi.

Trong các video hàng ngày, Lea chia sẻ cảm xúc khi thất nghiệp, hướng dẫn cách tận dụng thời gian rảnh, quản lý cảm xúc, kết nối cộng đồng và tìm cơ hội mới.

Theo ông Matt Hames, chuyên gia truyền thông ở New York, Gen Z không xấu hổ vì họ có thể biến trải nghiệm này thành cơ hội nổi bật trên thị trường lao động bằng cách chia sẻ câu chuyện cá nhân.

Trào lưu này là một phần của phong trào rộng lớn hơn, giúp người lao động lấy lại quyền kiểm soát sau khi mất thu nhập. Điều này cũng được thể hiện qua các bản tin như "Laid Off" trên Substack hay cuốn sách "All the Cool Girls Get Fired" (Tất cả những cô gái ngầu đều bị sa thải).

"Tôi sẵn sàng gạt bỏ sự xấu hổ để chia sẻ trải nghiệm của mình, mong người khác cảm thấy đồng cảm và không cô đơn", Lea nói.

Ngọc Ngân (Theo Yahoo Life)