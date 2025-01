Thế hệ không biết thay bóng đèn, bơm lốp xe

Nhiều người trẻ Anh trả hơn 1.500 USD mỗi năm thuê người làm việc vặt trong đời sống hàng ngày như thay bóng đèn, bơm lốp xe...

Một nghiên cứu gần đây của Halfords, công ty bán lẻ đa quốc gia, cho thấy người Anh đang chứng kiến sự chuyển biến từ văn hóa "DIY" (tự làm mọi thứ) sang xu hướng "GOTDITs" (Get others to do its - thuê người khác làm thay).

Cuộc khảo sát ghi nhận kết quả Gen Z (sinh năm 1997-2012) có xu hướng thuê người làm những công việc đơn giản trong nhà. Nhóm tuổi 18-27 có khả năng chi nhiều tiền nhất.

Cụ thể, gần 1/4 những người được khảo sát nói "không biết thay bóng đèn". Nguyên nhân khá đa dạng với 20% nói leo thang quá nguy hiểm, 21% nói "không biết hình dạng chiếc cờ-lê". Ngay cả việc đơn giản như treo một bức tranh lên tường cũng có 10% phải thuê người.

Thống kê cho thấy người trẻ chi hơn 1.500 USD mỗi năm để thuê người làm việc vặt kiểu này. Con số này ở các thế hệ khác thấp hơn rất nhiều, như 470 USD với Gen X (sinh năm 1965-1980) và 300 USD với Baby Boombers (sinh năm 1946-1964).

Nhiều người trẻ ở Anh phải thuê người đến nhà thay hộ bóng đèn. Ảnh minh họa: ryzhenko23 - stock.adobe

Khảo sát của Halfords cũng chỉ ra người trẻ thiếu kiến thức cơ bản ở nhiều lĩnh vực. Chỉ 57% Gen Z biết cách bơm lốp xe ôtô. Một số ít hơn (35%) có thể thay cần gạt nước ôtô, dù đây là công việc đơn giản. Và 44% người được hỏi sẵn sàng trả tiền để thuê thợ thực hiện công việc này.

Andy Turbefied, chuyên gia ôtô của Halfords, nói khảo sát trên cho thấy người trẻ đang thiếu khả năng thực hiện các công việc cơ bản. Ví dụ khi nhìn vào động cơ ôtô, chỉ 34% Gen Z nhận diện được đâu là bình ắc quy, 28% Gen Y biết máy phát điện. So với thế hệ Baby Boomers và Gen X, tỷ lệ nhận diện của Gen Z và Gen Y thấp hơn đáng kể, lần lượt là 45% và 47%.

Tuy nhiên, Wayne Perrey cho rằng chủ động học tập có thể lấy lại sự tự tin và bổ sung những kỹ năng thực tế mà nhiều người còn thiếu. Người dẫn chương trình kể lại trải nghiệm khi dạy một lớp học về các kỹ năng khoan cơ bản cho người ngoài 30 tuổi.

Ban đầu học viên khác lo lắng. Nhưng sau vài giờ hướng dẫn, họ đã có thể tự lắp đặt một chiếc kệ. Từ chỗ e dè, những người này trở nên tự tin, hào hứng với công việc và thể hiện rõ sự tiến bộ sau vài buổi học.

Để người trẻ chủ động trong cuộc sống, các chuyên gia gợi ý cha mẹ nên thực hiện một số điều sau khi con còn nhỏ.

Luôn phân công việc nhà: Làm việc nhà giúp trẻ học kỹ năng mới và làm chủ các hoạt động hỗ trợ gia đình.

Khuyến khích nên "sử dụng đôi tay": Tham gia mọi công việc dù là chế tác gỗ, lắp ráp đồ đạc, công việc sân vườn hay sơn tường giúp trẻ em làm quen với đồ dùng, biết cách xử lý khi gặp khó khăn.

Trao cơ hội được hỗ trợ người khác: Đây là dịp để trẻ được rèn luyện kỹ năng cơ bản, thể hiện sự tự tin và có thêm thời gian với người thân.

Minh Phương (Theo The Times, Nypost)