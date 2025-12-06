Thế hệ 'cái gì cũng thuê'

MỹThay vì bỏ tiền sở hữu, Gen Z ngày càng chuộng thuê mọi thứ, từ váy áo, túi xách đến bát đĩa, đồ trang trí, biến kinh tế chia sẻ thành trào lưu tiêu dùng chủ đạo.

Amanda Hoover đã lâu không còn thói quen mua sắm quần áo dự tiệc. Tủ lạnh dán đầy thiệp mời cưới, nhưng cô không lo lắng về trang phục. Thay vào đó, cô lướt Nuuly, một ứng dụng cho thuê thời trang, chọn những chiếc váy hàng hiệu với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ giá bán lẻ. Trên sàn nhảy, cô dễ dàng nhận ra những cô gái khác cũng đang diện đồ thuê giống mình.

Thập kỷ qua, ngành thời trang nhanh (fast fashion) liên tục bị chỉ trích vì gây ô nhiễm môi trường và bóc lột nhân công. Sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng đã mở đường cho các ứng dụng cho thuê như Nuuly, BNTO hay Pickle lên ngôi. Chúng cho phép người dùng tiếp cận hàng hiệu, đồ thiết kế chất lượng cao mà không cần bỏ ra số tiền lớn để sở hữu.

Người trẻ có xu hướng thuê mọi thứ thay vì mua để giảm tiết kiệm. Ảnh minh họa: Kana Kozlowski

Giáo sư Shawn Grain Carter thuộc Học viện Công nghệ Thời trang (Mỹ) nhận định, diện đồ cũ hoặc đi thuê đang trở thành trào lưu sành điệu, thay vì tìm kiếm địa vị qua những món đồ mới đắt đỏ. "Việc đi thuê không còn phản ánh tình trạng tài chính eo hẹp, nó mang sức hấp dẫn của sự thức thời", bà nói.

Khác với thế hệ trước, gu thời trang của Gen Z ít phụ thuộc vào sự trung thành với nhãn hiệu mà thiên về tính mới mẻ để phục vụ nhu cầu "sống ảo" trên mạng xã hội. Theo Future Market Insights, thị trường cho thuê quần áo hiện được định giá khoảng 2,6 tỷ USD và dự kiến vượt 6 tỷ USD trong 10 năm tới.

Từ thuê nhà đến thuê váy

Các ứng dụng thuê đồ bùng nổ sau khi xã hội đã bình thường hóa việc chia sẻ tài nguyên cá nhân: cần chỗ ở rẻ có Airbnb, cần di chuyển có Uber. Giờ đây, việc mặc lại chiếc váy người lạ từng dùng không còn là điều kiêng kỵ.

Brian McMahon, CEO của ứng dụng Pickle, so sánh: "Mượn quần áo thậm chí còn mang lại cảm giác kết nối thân mật hơn so với việc ngồi sau xe hay ngủ tại phòng trống của một người lạ".

Số liệu cho thấy người trẻ là nhóm hưởng ứng nhiệt tình nhất: 60% người dùng Pickle là Gen Z. Xu hướng này lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác: BabyQuip cho thuê xe đẩy, ghế ôtô du lịch; Tblscape cho thuê bát đĩa, đồ trang trí tiệc.

Trên TikTok, các video "đập hộp" đồ thuê thu hút lượng tương tác không thua kém hàng mới. Đây được xem là một phần của phong trào "de-influencing" (tiêu dùng tỉnh thức) - nơi người trẻ vẫn tìm thấy sự hưng phấn khi diện đồ mới nhưng rũ bỏ được cảm giác tội lỗi về việc tiêu thụ quá mức.

Xu hướng cho thuê đồ mọi lĩnh vực tăng mạnh ở Mỹ nhằm phục vụ nhóm khách hàng trẻ. Ảnh minh họa: Tyler Le/BI

Biến tủ đồ thành "cỗ máy" kiếm tiền

Không chỉ người đi thuê, người cho thuê cũng hưởng lợi lớn từ làn sóng này. Isabella De Murguia, 27 tuổi, đã kiếm được hơn 25.000 USD (khoảng 600 triệu đồng) trong một năm nhờ cho thuê tủ quần áo của mình trên ứng dụng Pickle. Cô gọi đây là "quỹ hưởng thụ" để chi trả cho các chuyến du lịch sang trọng.

Là người yêu thời trang nhưng ghét lãng phí, Isabella dành vài giờ mỗi tuần để niêm yết, giặt giũ và đóng gói đồ cho khách. Một chiếc áo "hot" trong tủ của cô đã được thuê tới 30 lần. Thỉnh thoảng, cô phải tự tay đính lại vài hạt ngọc trai bị rơi, nhưng lợi nhuận mang lại hoàn toàn xứng đáng.

"Phần lớn tôi mua những gì mình thích vì tin rằng đó cũng là gu thẩm mỹ của nhiều người khác", Isabella chia sẻ bí quyết.

Minh Phương (Theo Insider)