'The Haunting of Bly Manor': Trang viên ma ám

Trailer "The Haunting of Bly Manor". Phim ra đời sau thành công của phần trước - "The Haunting of Hill House". Phim vẫn do Mike Flanagan (Ouja 2, Doctor Sleep) viết kịch bản và đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết "The Turn of the Screw" (1963) của tác giả Henry James. Video: Netflix.