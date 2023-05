Tháp văn phòng The Hallmark tọa lạc ngay cửa ngõ khu phức hợp The Metropole Complex quy mô 7,6 ha thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM. Dự án do Công ty cổ phần Gateway Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, SonKim Land là đơn vị phát triển, định vị ở phân khúc văn phòng hạng A+, nơi quy tụ cộng đồng doanh nghiệp đa quốc gia. Tòa nhà dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 6 năm nay.