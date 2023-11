The Hallmark được vinh danh 'Tòa nhà văn phòng tốt nhất'

The Hallmark, tòa nhà văn phòng hạng A+ tại cửa ngõ Thủ Thiêm, đạt tỷ lệ lấp đầy vượt 60%, được vinh danh tại lễ trao giải Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (VPA) 2023.

Ngày 10/11, Lễ trao giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (PropertyGuru Vietnam Property Awards - VPA) 2023 diễn ra tại TP HCM. Tại sự kiện, The Hallmark, tòa nhà văn phòng cao cấp tại cửa ngõ Thủ Thiêm, được xướng tên ở hạng mục "Tòa nhà văn phòng tốt nhất" (Best Office Development).

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru nằm trong chuỗi giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, được duy trì tổ chức 18 năm qua. Để được vinh danh tại VPA, các dự án và nhà phát triển bất động sản phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt của hội đồng ban giám khảo độc lập, gồm chuyên gia trong lĩnh vực: tư vấn bất động sản, kiến trúc và thiết kế nội thất, công trình xanh và phát triển bền vững...

Đại diện chủ đầu tư The Hallmark (ở giữa và bên phải) nhận giải thưởng tại VPA 2023. Ảnh: HVH

Tháp văn phòng The Hallmark được phát triển bởi Hướng Việt Holding (HVH), tọa lạc tại cửa ngõ khu phức hợp The Metropole Complex, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM. Tòa nhà văn phòng thương mại tiên tiến có quy mô 30 tầng nổi, trong đó 27 tầng làm văn phòng cho thuê, 3 tầng dành cho thương mại dịch vụ, nổi bật với thiết kế hình khối tráng gương trên cả bốn mặt và góc nhìn toàn cảnh bầu trời Sài Gòn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Karl Trương - Giám đốc điều hành HVH, đại diện chủ đầu tư cho rằng, việc The Hallmark được xướng tên tại hạng mục khẳng định những nỗ lực của HVH trong việc phát triển The Hallmark để nâng cao và vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế, trở thành biểu tượng nơi cửa ngõ khu đô thị mới, đón đầu sự phát triển sôi động của Thủ Thiêm trong tương lai.

Tòa nhà The Hallmark nổi bật tại khu vực bán đảo Thủ Thiêm, đoạn gần cầu Ba Son, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

The Hallmark là ví dụ điển hình của tòa nhà văn phòng xanh, phát triển theo các tiêu chuẩn về ESG (môi trường - xã hội và quản trị) khi được cấp chứng nhận công trình xanh BCA Green Mark (Gold) của Singapore. Mặt ngoài tòa nhà ốp kính SYP cao cấp hai lớp dày 30mm cách nhiệt, cách âm, chống tia UV; bên trong trang bị hệ thống thông gió tự động và bộ lọc không khí HEPA cùng hệ thống làm mát thụ động, hỗ trợ giảm thiểu mức sử dụng năng lượng và điện năng của tòa nhà. Các không gian thư giãn bố trí tại các khu vực chung tầng 5 với sân vườn bao quanh, tạo nên một nơi giao tiếp ngoài trời trải tầm nhìn bao quát ra quận 1 và sông Sài Gòn. Ba tầng hầm trang bị chỗ để xe đạp, phòng tắm đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng xanh của giới văn phòng.

Theo Savills, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các tòa nhà đạt chứng chỉ xanh có giá thuê cao hơn 10% các tòa nhà thông thường. Khi việc tuân thủ ESG của doanh nghiệp ngày càng được giám sát và thực hiện chặt chẽ, khách thuê và nhà đầu tư ngày càng ưa chuộng.

Bà Nguyễn Thị Thủy Nguyên - Giám đốc Bộ phận Tư vấn và Giao dịch - Cho thuê Văn Phòng CBRE Việt Nam cho biết, chỉ sau hơn 3 tháng đi vào vận hành, The Hallmark đạt trên 60% công suất cam kết thuê từ các công ty lớn trong và ngoài nước; cũng như các tập đoàn đa quốc gia.

Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp trong ngành tài chính - ngân hàng, tài chính số, chứng khoán, bảo hiểm (chiếm 73% tổng diện tích đã cam kết thuê), còn lại là các doanh nghiệp trong nhóm ngành dược phẩm, vận chuyển, sản xuất và thương hiệu tiêu dùng quốc tế... Hiện tại, các khách thuê đã đi vào hoạt động đánh giá hài lòng với không gian văn phòng mới, các khách hàng còn lại đang trang trí nội thất văn phòng để chuyển vào hoạt động trong quý IV năm nay.

Ông David Jackson - Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam nhận định, với vị thế là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất cả nước, doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nước ngoài muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam đều chọn TP HCM làm điểm đến đầu tiên. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của thành phố cộng với hoạt động xây dựng chững lại trong hai năm đại dịch khiến cán cân thị trường nghiêng về hướng cầu vượt cung, tức tỷ lệ lấp đầy luôn cao vì thiếu nguồn cung phân khúc cao cấp. "Bất chấp biến động ngắn hạn, bất động sản văn phòng TP HCM là phân khúc hấp dẫn và nhiều tiềm năng tăng trưởng dài hạn", ông David Jackson nói.

Một góc trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo vị Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, khu đô thị mới Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành "trái tim" (CBD) của TP Thủ Đức cũng như trung tâm tài chính mới của TP HCM. Các cao ốc văn phòng ở Thủ Thiêm không chỉ sở hữu vị trí đẹp mà còn được đầu tư với thiết kế, chất lượng và dịch vụ vượt trội. Hầu hết dự án tích hợp yếu tố phát triển bền vững bằng chứng nhận xanh như Green Mark hay LEED, đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách thuê về tiêu chí ESG.

Đồng quan điểm, đại diện CBRE Việt Nam cho rằng, khu Thủ Thiêm là điểm sáng thu hút sự quan tâm lớn của thị trường cho thuê văn phòng và các công ty, tập đoàn đa quốc gia do cơ sở hạ tầng và sự kết nối thuận tiện, đặc biệt với khu vực trung tâm quận 1 (qua cầu Ba Son, hầm Thủ Thiêm,...); cũng như nguồn cung mới chất lượng cao từ hai dự án văn phòng trọng điểm là The Hallmark và The Mett với thiết kế hiện đại, mặt sàn lớn không cột, nhiều ánh sáng tự nhiên cùng các thông số và tính năng kỹ thuật tiêu chuẩn và phong cách đẳng cấp.

Tòa The Hallmark tại Thủ Thiêm. Ảnh: HVH

Các chuyên gia đánh giá thị trường văn phòng bắt đầu thể hiện những tín hiệu tích cực trong việc phục hồi kể từ quý III. Mặc dù tổng quan, thị trường chưa thể coi quá sôi động, nhưng hiệu suất của The Hallmark đang là một điểm sáng. Điều này có thể được thúc đẩy nhờ vị trí đắc địa, tiện ích tiên tiến và quản lý chuyên nghiệp. Việc có chứng nhận BCA Green Mark Gold cũng là lý do khác khiến các tập đoàn đa quốc gia và các công ty lớn xem xét The Hallmark như lựa chọn cho văn phòng mới tại TP HCM.

Hoài Phong