The Grand Manhattan được báo Mỹ đánh giá cao

Hãng thông tấn Bloomberg đánh giá The Grand Manhattan, Quận 1 là “viên kim cương xanh” giữa lòng Sài Gòn nhờ thiết kế ngoại thất ấn tượng.

Điểm đến mới đầu tư căn hộ hạng sang

Theo Bloomberg, tầng lớp trung lưu và thượng lưu ngày càng gia tăng cùng với xu hướng doanh nhân quốc tế đến Việt Nam đã kích thích nhu cầu về nhà ở cao cấp. Trong khi đó, giá bất động sản tại các khu vực lân cận như Hong Kong, Thái Lan, Singapore ... đang rất đắt đỏ khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư.

Hãng thông tấn dự báo làn sóng đầu tư bất động sản hạng sang tại khu vực trung tâm TP HCM sẽ tiếp tục gia tăng nhờ sự tăng trưởng của nhóm cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) cũng như khách hàng quốc tế.

Dự án The Grand Manhattan tọa lạc ở trung tâm Quận 1, TP HCM. Ảnh: Novaland

Theo báo cáo của Savills, trong năm 2020, số người có giá trị tài sản ròng cao của Việt Nam vào khoảng 19.500 người, tăng 6% mỗi năm giai đoạn 2015-2020. Savills dự báo nhóm này sẽ đạt trên 25.800 người đến năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 4 ở Đông Nam Á sau Thái Lan, Indonesia và Singapore. Báo cáo thị trường nhà ở quý I/2021 của DKRA cũng cho biết nguồn cung căn hộ cao cấp ở TP HCM vẫn đang tăng và có thể thiết lập mốc giá mới. Ở phân khúc siêu sang, một số dự án có thể đạt mức giá 23.000 – 30.000 USD một m2 tại khu vực trung tâm Quận 1.

Trong bối cảnh đó, Novaland Group đã phát triển dự án hạng sang The Grand Manhattan với vị trí đắc địa ở trung tâm Quận 1, liền kề với các cao ốc văn phòng hạng A và trụ sở của nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán. Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án lấy cảm hứng từ trung tâm văn hóa, tài chính lớn nhất New York - Manhattan với mục tiêu trở thành tổ hợp căn hộ, khách sạn cao cấp bậc nhất tại TP HCM.

"Thỏi nam châm" hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế

Bloomberg nhận định The Grand Manhattan là lựa chọn tốt nhất dành cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế muốn tìm kiếm dự án được xây dựng bài bản, dịch vụ cao cấp, tiện ích đầy đủ, mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Giá trị của dự án đến từ vị trí tâm điểm kết nối của Quận 1 với hai mặt tiền đường Cô Giang – Cô Bắc. Cư dân The Grand Manhattan có thể tận hưởng góc nhìn toàn cảnh thành phố 360 độ với những công trình nổi tiếng Sài Gòn như Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà ... Vị trí dự án cũng giúp cư dân kết nối thuận tiện các tiện ích như công viên 23/9, trung tâm thương mại Takashimaya hay tòa nhà tài chính Bitexco.

Bên cạnh đó dự án cũng sở hữu hệ thống tiện ích nội khu toàn diện như khách sạn Avani nằm ở khối đế, trung tâm mua sắm, công viên trung tâm, hồ bơi vô cực... đáp ứng nhu cầu của cư dân The Grand Manhattan.

"The Grand Manhattan là viên kim cương xanh giữa lòng Sài Gòn nhờ thiết kế ngoại thất ấn tượng, sử dụng vật liệu cao cấp", Bloomberg đánh giá.

Khách sạn Avani nằm ở khối đế dự án The Grand Manhattan. Ảnh: Novaland

Trước đó, The Grand Manhattan được vinh danh là Dự án phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam trong khuôn khổ giải thưởng Dot Property Vietnam Awards, Dự án hạng sang có thiết kế xuất sắc nhất năm (Condo Design of The Year) bởi Robb Report, Dự án xanh và thông minh do độc giả báo Đầu tư bình chọn.

(Nguồn: Novaland)