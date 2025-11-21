The Grand Ho Tram - điểm đến mùa cưới và sự kiện cuối năm

Về ẩm thực, đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm tại đây có thể thiết kế thực đơn theo chủ đề, quy mô và phong cách riêng của từng đoàn khách, từ tiệc cocktail nhẹ nhàng đến tiệc tối sang trọng. Chuỗi tiện ích giải trí như hồ bơi, spa, thể thao biển hay khu Game Zone mang đến đa dạng lựa chọn thư giãn cho khách lưu trú sau hội nghị hoặc nghi lễ chính.

Đại diện The Grand Ho Tram cho biết khu nghỉ dưỡng luôn chú trọng đầu tư dịch vụ, con người và quy trình vận hành, để mỗi chương trình từ hội nghị doanh nghiệp đến lễ cưới riêng tư, đều được chăm chút trọn vẹn.

Đơn vị cũng đạt nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước về chất lượng dịch vụ bao gồm Top Choice MICE Destination (Lựa chọn MICE hàng đầu) tại Travellive Editor's Pick Hotlist 2024, Best Premium MICE Resort/Hotel of the Year (Resort, khách sạn MICE cao cấp tốt nhất) tại Men&Life Awards 2024 và Best Integrated Resort (Resort tích hợp tốt nhất) tại TTG Travel Awards 2025.

"Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, hạ tầng hiện đại và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp giúp khu nghỉ dưỡng trở thành một trong những lựa chọn lý tưởng cho các sự kiện quan trọng, nhất là trong mùa cao điểm cuối năm", đại diện The Grand Ho Tram nói thêm.