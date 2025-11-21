The Grand Ho Tram - điểm đến mùa cưới và sự kiện cuối năm

The Grand Ho Tram định vị là khu nghỉ dưỡng "tất cả trong một" bên biển Hồ Tràm. Ngoài bãi cát trải dài ôm trọn đường biển cong, nơi đây còn được hưởng lợit ừ rừng nguyên sinh phía sau, giúp không khí thêm thoáng đãng, trong lành. Nằm trong khuôn viên là ba khu nghỉ dưỡng 5 sao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion. Công suất hơn 1.200 phòng, suite, căn hộ và biệt thự thiết kế theo nhiều phong cách, giúp các doanh nghiệp, đoàn khách lớn dễ dàng lựa chọn nơi nghỉ phù hợp mục đích chuyến đi.
The Grand Ho Tram định vị là khu nghỉ dưỡng "tất cả trong một" bên biển Hồ Tràm. Ngoài bãi cát trải dài ôm trọn đường biển cong, nơi đây còn được hưởng lợit ừ rừng nguyên sinh phía sau, giúp không khí thêm thoáng đãng, trong lành. Nằm trong khuôn viên là ba khu nghỉ dưỡng 5 sao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion. Công suất hơn 1.200 phòng, suite, căn hộ và biệt thự thiết kế theo nhiều phong cách, giúp các doanh nghiệp, đoàn khách lớn dễ dàng lựa chọn nơi nghỉ phù hợp mục đích chuyến đi.
Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và InterContinental Grand Ho Tram có nhiều phòng deluxe giường đôi hướng biển, hướng rừng hoặc sân golf The Bluffs. Lựa chọn này hợp các nhóm khách MICE, giúp tối ưu ngân sách tối mà vẫn giữ được sự thoải mái cho khách lưu trú. Trong khi các hạng phòng suite với không gian rộng, thiết kế sang trọng hợp cho lãnh đạo, diễn giả hoặc khách VIP đi cùng đoàn.
Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và InterContinental Grand Ho Tram có nhiều phòng deluxe giường đôi hướng biển, hướng rừng hoặc sân golf The Bluffs. Lựa chọn này hợp các nhóm khách MICE, giúp tối ưu ngân sách tối mà vẫn giữ được sự thoải mái cho khách lưu trú. Trong khi các hạng phòng suite với không gian rộng, thiết kế sang trọng hợp cho lãnh đạo, diễn giả hoặc khách VIP đi cùng đoàn.
Những nhóm khách nghỉ dưỡng gia đình kết hợp đi chơi, tham dự sự kiện, hay cô dâu - chú rể muốn tìm không gian riêng tư có thể chọn Ixora Ho Tram by Fusion. Resort có hệ thống căn hộ, biệt thự vườn và biển với cảnh quan thiên nhiên trong lành.
Những nhóm khách nghỉ dưỡng gia đình kết hợp đi chơi, tham dự sự kiện, hay cô dâu - chú rể muốn tìm không gian riêng tư có thể chọn Ixora Ho Tram by Fusion. Resort có hệ thống căn hộ, biệt thự vườn và biển với cảnh quan thiên nhiên trong lành.
Trung tâm hội nghị được The Grand Ho Tram phát triển như một phần liền mạch của tổ hợp nghỉ dưỡng. Khách tham dự và lưu trú có thể đi từ phòng nghỉ đến thẳng khu vực ballroom, phòng họp hay không gian tea break. Toàn khu có 11 phòng họp với tổng diện tích gần 2.000 m2, có khả năng sắp xếp, điều chỉnh linh hoạt. Trong đó, Grand Ballroom rộng hơn 1.254 m2, có thể chia tách thành nhiều phòng chức năng, hợp tổ chức song song các phiên họp, đào tạo hay hội thảo chuyên đề. Đi kèm là dịch vụ tư vấn, tổ chức chuyên nghiệp với đội ngũ giàu kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kỹ thuật, ẩm thực và lễ tân.
Trung tâm hội nghị được The Grand Ho Tram phát triển như một phần liền mạch của tổ hợp nghỉ dưỡng. Khách tham dự và lưu trú có thể đi từ phòng nghỉ đến thẳng khu vực ballroom, phòng họp hay không gian tea break. Toàn khu có 11 phòng họp với tổng diện tích gần 2.000 m2, có khả năng sắp xếp, điều chỉnh linh hoạt. Trong đó, Grand Ballroom rộng hơn 1.254 m2, có thể chia tách thành nhiều phòng chức năng, hợp tổ chức song song các phiên họp, đào tạo hay hội thảo chuyên đề. Đi kèm là dịch vụ tư vấn, tổ chức chuyên nghiệp với đội ngũ giàu kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kỹ thuật, ẩm thực và lễ tân.
Bên cạnh không gian trong nhà, những khu vực ngoài trời như bãi biển, thảm cỏ ven hồ bơi hay khu Central Park rộng rãi, thoáng đãng, phù hợp tổ chức team building, tiệc tối hoặc các hoạt động gắn kết nội bộ.
Bên cạnh không gian trong nhà, những khu vực ngoài trời như bãi biển, thảm cỏ ven hồ bơi hay khu Central Park rộng rãi, thoáng đãng, phù hợp tổ chức team building, tiệc tối hoặc các hoạt động gắn kết nội bộ.
Các đôi cũng có thể chọn tổ chức tiệc cưới tại đây với đa dạng chủ đề, bối cảnh nhờ bờ biển dài, bãi cỏ rộng với không gian mở kết hợp tiện ích hiện đại như lễ vow (đọc lời thề) ngoài trời hay tiệc tối tinh giản. Hệ thống phòng suite và biệt thự cũng hợp những đôi muốn gói trọn đám cưới trong một kỳ nghỉ. Cô dâu, chú rể có thể nghỉ ngơi trong không gian riêng tư vào đêm trước ngày trọng đại. Bạn bè, người thân đến chung vui có thể ở lại thêm vài ngày sau lễ cưới để tận hưởng kỳ nghỉ.
Các đôi cũng có thể chọn tổ chức tiệc cưới tại đây với đa dạng chủ đề, bối cảnh nhờ bờ biển dài, bãi cỏ rộng với không gian mở kết hợp tiện ích hiện đại như lễ vow (đọc lời thề) ngoài trời hay tiệc tối tinh giản. Hệ thống phòng suite và biệt thự cũng hợp những đôi muốn gói trọn đám cưới trong một kỳ nghỉ. Cô dâu, chú rể có thể nghỉ ngơi trong không gian riêng tư vào đêm trước ngày trọng đại. Bạn bè, người thân đến chung vui có thể ở lại thêm vài ngày sau lễ cưới để tận hưởng kỳ nghỉ.
Về ẩm thực, đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm tại đây có thể thiết kế thực đơn theo chủ đề, quy mô và phong cách riêng của từng đoàn khách, từ tiệc cocktail nhẹ nhàng đến tiệc tối sang trọng. Chuỗi tiện ích giải trí như hồ bơi, spa, thể thao biển hay khu Game Zone mang đến đa dạng lựa chọn thư giãn cho khách lưu trú sau hội nghị hoặc nghi lễ chính.
Đại diện The Grand Ho Tram cho biết khu nghỉ dưỡng luôn chú trọng đầu tư dịch vụ, con người và quy trình vận hành, để mỗi chương trình từ hội nghị doanh nghiệp đến lễ cưới riêng tư, đều được chăm chút trọn vẹn.
Đơn vị cũng đạt nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước về chất lượng dịch vụ bao gồm Top Choice MICE Destination (Lựa chọn MICE hàng đầu) tại Travellive Editor's Pick Hotlist 2024, Best Premium MICE Resort/Hotel of the Year (Resort, khách sạn MICE cao cấp tốt nhất) tại Men&Life Awards 2024 và Best Integrated Resort (Resort tích hợp tốt nhất) tại TTG Travel Awards 2025.
"Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, hạ tầng hiện đại và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp giúp khu nghỉ dưỡng trở thành một trong những lựa chọn lý tưởng cho các sự kiện quan trọng, nhất là trong mùa cao điểm cuối năm", đại diện The Grand Ho Tram nói thêm.
Về ẩm thực, đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm tại đây có thể thiết kế thực đơn theo chủ đề, quy mô và phong cách riêng của từng đoàn khách, từ tiệc cocktail nhẹ nhàng đến tiệc tối sang trọng. Chuỗi tiện ích giải trí như hồ bơi, spa, thể thao biển hay khu Game Zone mang đến đa dạng lựa chọn thư giãn cho khách lưu trú sau hội nghị hoặc nghi lễ chính.
Đại diện The Grand Ho Tram cho biết khu nghỉ dưỡng luôn chú trọng đầu tư dịch vụ, con người và quy trình vận hành, để mỗi chương trình từ hội nghị doanh nghiệp đến lễ cưới riêng tư, đều được chăm chút trọn vẹn.
Đơn vị cũng đạt nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước về chất lượng dịch vụ bao gồm Top Choice MICE Destination (Lựa chọn MICE hàng đầu) tại Travellive Editor's Pick Hotlist 2024, Best Premium MICE Resort/Hotel of the Year (Resort, khách sạn MICE cao cấp tốt nhất) tại Men&Life Awards 2024 và Best Integrated Resort (Resort tích hợp tốt nhất) tại TTG Travel Awards 2025.
"Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, hạ tầng hiện đại và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp giúp khu nghỉ dưỡng trở thành một trong những lựa chọn lý tưởng cho các sự kiện quan trọng, nhất là trong mùa cao điểm cuối năm", đại diện The Grand Ho Tram nói thêm.
Đan Minh
Ảnh: The Grand Ho Tram