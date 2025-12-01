The Global City xây dựng cộng đồng sống kết nối nghệ thuật

The Global City phát triển không gian đô thị kết hợp cảnh quan, tiện ích và hoạt động nghệ thuật - văn hóa, tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng giàu trải nghiệm cho cư dân.

Theo chuyên gia, những năm gần đây, các thành phố lớn trên thế giới đã ghi nhận bước chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy phát triển đô thị. Thay vì chỉ tạo ra nơi để ở, nhiều mô hình hướng tới việc xây dựng cộng đồng sống kết nối nghệ thuật, mang lại trải nghiệm phong phú cho cư dân. Không gian công cộng, cảnh quan hay các công trình biểu tượng được xem là "sân khấu mở", nơi người dân có thể tiếp cận văn hóa, âm nhạc, sáng tạo trong đời sống thường ngày.

Phối cảnh tổng thể dự án The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu thực tế: khi mật độ đô thị gia tăng, người dân kỳ vọng nhiều hơn vào chất lượng môi trường sống, không chỉ ở hạ tầng hay tiện ích mà còn ở yếu tố cảm xúc và bản sắc. Nhiều đô thị quốc tế như Singapore, Seoul hay Dubai đã thành công khi biến nghệ thuật thành chất xúc tác gắn kết cư dân, đồng thời gia tăng sức hút của địa phương với du khách và nhà đầu tư.

Tại Việt Nam, xu hướng phát triển bất động sản gắn kết với văn hóa, nghệ thuật đang được chú ý, mở ra cách tiếp cận mới ở các dự án đô thị hiện đại. Một số khu đô thị mới đang trở thành điểm đến tổ chức các chương trình âm nhạc, sự kiện sáng tạo, giúp đô thị hiện đại trở nên sinh động và giàu tính trải nghiệm.

The Global City là một trong những dự án tiêu biểu theo định hướng này tại TP HCM. Khu đô thị lấy mô hình "sống - làm việc - giải trí - kết nối" làm định hướng chính, hướng đến tạo dựng đô thị đa chức năng, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn mọi hoạt động thường ngày trong nội khu.

Dự án có hệ thống tiện ích quy mô, bao gồm trung tâm thương mại, khu thể thao, giáo dục, y tế, cùng cảnh quan mở với kênh đào, các không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, khu vực kênh đào nhạc nước được phát triển như điểm nhấn đặc trưng của The Global City, dự kiến trở thành địa điểm tổ chức các show trình diễn và chương trình nghệ thuật có sức chứa lớn. Mô hình này mang đến trải nghiệm giải trí đa dạng cho cư dân, hướng tới đưa khu đô thị trở thành điểm hẹn văn hóa mới của TP HCM.

Tại khu đô thị loạt tiện ích quốc tế đã hình thành như: kênh đào nhạc nước, công viên Vịnh Tình Yêu, cầu Ánh Trăng, tổ hợp thể thao - giải trí City Park, tổ hợp nhà hàng - mua sắm - giải trí... Dự án do Foster + Partners, đơn vị kiến trúc quốc tế uy tín tại Anh đảm nhiệm quy hoạch tổng thể, với diện tích hơn 117 ha tại khu Đông TP HCM.

Khu đô thị chú trọng gìn giữ bản sắc địa phương trong tổng thể quy hoạch. Các chi tiết thiết kế hướng đến sự hài hòa giữa hiện đại và phong tục, lối sống của cư dân Việt Nam. Không gian cảnh quan, ánh sáng hay khu vực công cộng đều được nghiên cứu nhằm tạo ra những trải nghiệm gần gũi, có chiều sâu văn hóa, thay vì sao chép nguyên mẫu đô thị quốc tế.

Về vị trí, The Global City tọa lạc tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP HCM, kết nối thuận tiện với loạt trục giao thông quan trọng như Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến hướng về Thủ Thiêm, quận 1 cũ hay Thảo Điền. Từ đây, cư dân có thể thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố, sân bay hay các tỉnh lân cận.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với định hướng kiến tạo đô thị gắn liền nghệ thuật, trải nghiệm và tiện ích toàn diện, dự án kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị mới của TP HCM, góp phần hình thành phong cách sống hiện đại và giàu bản sắc. Ngoài The Global City, Empire City Thủ Thiêm, dự án khác tại khu Đông TP HCM cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng, khi hướng đến chuẩn sống chuẩn quốc tế với nhiều tiện ích hiện đại.

Hoàng Đan