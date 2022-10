The Global City ghi dấu ấn với lễ hội nhạc nước

Lễ hội nhạc nước The Fountain Festival đa dạng hoạt động nhộn nhịp gây ấn tượng với nhiều khách hàng, mang lại sức hút cho The Global City.

Lễ hội The Fountain Festival thu hút hơn 1.500 lượt khách tham gia mỗi cuối tuần trong tháng 9 vừa qua. Đây là dịp để cư dân chiêm ngưỡng những màn trình diễn nhạc nước ấn tượng quy mô lớn tại TP HCM. Lễ hội do Masterise Homes tổ chức tại dự án The Global City (phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM).

Lễ hội nhạc nước The Fountain Festival thu hút hơn 1.500 lượt khách tham gia mỗi cuối tuần. Ảnh: Masterise Homes

Chuỗi hoạt động mở đầu bằng sự kiện khai trương giai đoạn một của khu nhạc nước ngoài trời diễn ra vào ngày 1/9, tiếp đó là những tiết mục giải trí đa dạng diễn ra vào các ngày 10/9, 17/9, 24/9.

Điểm nhấn chính chuỗi sự kiện là những màn biểu diễn nhạc nước tại khu kênh đào đang hình thành ngay bên trong dự án The Global City. Dự kiến vào cuối năm nay, khi toàn bộ khu này được hoàn thiện và đi vào hoạt động, sẽ có quy mô gấp 5 lần hiện tại và hứa hẹn lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đại diện Masterise Homes cho biết, khu nhạc nước giúp thu hút du khách đến The Global City, góp phần gia tăng giá trị cho các sản phẩm bất động sản trong đại đô thị. Đây là tiện ích vui chơi giải trí quy mô lớn của thành phố, mang lại nhiều lợi ích cho người dân tại các khu lân cận.

Màn trình diễn nhạc nước hoành tráng với đài phun nước lớn trở thành điểm nhấn chính của sự kiện. Ảnh: Masterise Homes

Chị Thanh Tâm - du khách tham dự sự kiện bày tỏ sự thích thú khi ngắm nhìn những dòng nước rực rỡ uốn lượn trên không, lên xuống theo điệu nhạc, tạo thành nhiều hình thù độc đáo.

"Mọi thứ được đầu tư bài bản, từ âm thanh, ánh sáng đến cách bố trí không gian cho khách tham quan", chị Tâm nói.

Là khách hàng sở hữu nhà phố Soho, đã tham dự sự kiện vào 1/9 và 17/9, anh Quốc Tuấn ấn tượng bởi sự đa dạng của những màn biểu diễn. Anh cho biết sau khi dự án hoàn thành, thì cả gia đình chỉ cần đi bộ ra kênh đào sẽ có thể xem nhạc nước mỗi tuần.

Khách hàng hào hứng hòa mình cùng các màn trình diễn đặc sắc của lễ hội. Ảnh: Masterise Homes

"Đến tham dự lễ hội tôi mới tận mắt chứng kiến sự sôi động của nơi này dù nhiều hạng mục vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Điều này cho thấy tiềm năng nơi đây sẽ còn trở nên sôi động hơn trong tương lai", khách hàng Hải Yến nhận xét.

Đại diện Masterise Homes chia sẻ thêm, đơn vị đặt tầm nhìn đưa The Global City trở thành trung tâm mới của TP HCM, đồng thời tạo ra khu đô thị phong cách quốc tế, nơi đáng sống cho cư dân. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai các sự kiện đẳng cấp, dự kiến kéo dài chuỗi lễ hội như một hoạt động giải trí định kỳ.

"Không chỉ dừng ở việc xây nhà, bán nhà, chúng tôi kiến tạo những công trình biểu tượng, điểm đến mới lạ, mang đến giá trị gia tăng lâu dài cho các sản phẩm bất động sản", đại diện đơn vị phát triển cho biết.

Phối cảnh một phần tiện ích nội khu tại khu đô thị The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Lễ hội nhạc nước The Fountain Festival kết hợp với nhiều hoạt động đa dạng theo chủ đề sẽ diễn ra liên tục mỗi cuối tuần từ nay đến hết năm. Hứa hẹn trở thành nơi vui chơi giải trí mới dành cho người dân và du khách khi đến The Global City. Khu đô thị do công ty kiến trúc đến từ Anh là Foster and Partners thiết kế và quy hoạch. Dự án tích hợp nhiều tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm, phong phú sản phẩm như căn hộ cao và thấp tầng, biệt thự đan xen giữa các khu trường học, y tế, hành chính, trung tâm thương mại.

Theo Masterise Homes, các tiện ích giải trí và cảnh quan xanh, tiện ích công cộng được ưu tiên hoàn thành trong quý I/2023. Đặc biệt, kênh đào với khu nhạc nước hiện đại sẽ đi vào hoạt động từ quý IV năm nay.

