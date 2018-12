Xe tăng, đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria tiêu diệt IS

Đánh bom tại đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ, 50 người chết

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria. Ảnh: AP.

Theo Reuters, 6 xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ được thấy vượt biên giới vào thị trấn Jarablus để tham chiến ở Syria là một phần trong chiến dịch tiêu diệt IS, với sự hậu thuẫn của không quân Mỹ. Một nhóm đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ sáng nay cũng vượt biên giới vào Syria để mở đường cho chiến dịch.

Cùng ngày, pháo, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc dữ dội vào các mục tiêu IS trong lãnh thổ Syria.

Một chỉ huy lực lượng nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho biết các chiến binh đã tiến vào thị trấn Jarablus để giành lại kiểm soát nơi này từ tay IS.

Cư dân tại thị trấn biên giới Karkamis của Thổ Nhĩ Kỳ và 6 ngôi làng khác đã được sơ tán trước khi Ankara mở chiến dịch tiêu diệt IS.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cho biết Ankara hy vọng các hoạt động quân sự sẽ góp phần đẩy lui những hiểm họa do IS mang lại. Ông nói thêm rằng không chỉ IS mà "các nhóm khủng bố khác" ở Syria cũng đe dọa an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara coi nhóm chiến binh người Kurd YPG ở Syria là một nhánh của Lực lượng Công nhân người Kurd (PKK), nhóm bị cả Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, và Liên minh châu Âu coi là khủng bố. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ, NATO ủng hộ YPG trong cuộc chiến chống IS.

Những nước ủng hộ các nhóm khủng bố chẳng khác nào "đang ném lựu đạn đã kéo chốt", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm nay cho biết, trong phát biểu dường như chỉ trích sự ủng hộ của Mỹ đối với các chiến binh người Kurd.

Thị trấn Jarablus của Syria, biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: Google Maps.

Văn Việt