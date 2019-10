xả súng bên ngoài giáo đường Do Thái

ĐứcKẻ tấn công bắn chết hai người bên ngoài giáo đường Do Thái ở Halle ngày 9/10 rồi bỏ trốn trên một chiếc ôtô.

Max Privorotzki, người đứng đầu cộng đồng Do Thái ở Halle, cho biết tay súng đã cố gắng vào giáo đường nhưng bị chặn lại bởi các biện pháp an ninh. 70-80 người khi đó đang tập trung trong giáo đường để đón Yom Kippur, một trong những ngày linh thiêng nhất theo lịch Do Thái.

Cảnh sát Halle thông báo trên Twitter rằng họ đã bắt một nghi phạm. Hiện không rõ người này có đồng bọn hay không và chưa rõ động cơ gây án. Hai người bị thương nặng và phải làm phẫu thuật.

Hiện trường vụ xả súng tại Halle, đông Đức ngày 9/10. Ảnh: AFP.

Nhân chứng Konrad Roesler kể rằng anh đang ở trong một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ cách giáo đường khoảng 600 m thì "một người đàn ông đội mũ bảo hiểm và mặc đồng phục quân đội" ném lựu đạn vào cửa hàng.

"Lựu đạn đập vào cửa và phát nổ. Tay súng đã bắn ít nhất một lần vào cửa hàng, người đàn ông phía sau tôi chắn hẳn đã qua đời rồi. Tôi trốn trong nhà vệ sinh và khóa cửa", anh kể. Báo Đức Bild còn cho biết một quả lựu đạn được ném vào nghĩa trang của người Do Thái nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Chủ nghĩa bài Do Thái là vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Đức vì Đức quốc xã trong Thế chiến II đã gây ra tội ác diệt chủng 6 triệu người Do Thái.

Phương Vũ (Theo AFP/Reuters)