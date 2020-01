Thứ sáu, 31/1/2020, 06:20 (GMT+7)

WHO tuyên bố viêm phổi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

WHO gọi dịch viêm phổi do nCoV là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế", nhưng cho rằng không có lý do ra lệnh cấm đi lại toàn cầu.

"Lo ngại lớn nhất của chúng tôi là nguy cơ virus lây lan đến những quốc gia có hệ thống chăm sóc y tế kém. Đây không phải cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Trung Quốc", giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo tại Thụy Sĩ hôm qua. Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo tại Thụy Sĩ hôm 30/1. Ảnh: AFP. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh việc tuyên bố viêm phổi do virus nCoV là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế" nhằm giúp các quốc gia tăng cường khả năng ứng phó, đồng thời hoan nghênh Bắc Kinh đã hành động nhanh chóng để kiểm soát dịch. "Chúng ta phải cùng hành động để hạn chế dịch bệnh lây lan. Chúng ta chỉ có thể ngăn nó nếu cùng hợp tác", giám đốc WHO nói thêm. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc hôm nay thông báo có thêm 42 ca tử vong vì nCoV, nâng tổng số người chết do dịch viêm phổi lên 212, cũng như phát hiện thêm 1.220 người nhiễm virus. * tiếp tục cập nhật Vũ Anh (Theo AFP)