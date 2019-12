Vợ chồng công an Trung Quốc chạy án tử cho con

Bố mẹ của Sun, đều là công an ở Vân Nam, hối lộ nhiều quan chức tư pháp để y nhiều lần thoát tội, thậm chí án tử hình.

Tòa án Cấp cao tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngày 23/12 tuyên bố áp dụng án tử hình với Sun Xiaoguo, sống ở thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam, người từng bị kết án tử nhưng được ân xá cách đây 9 năm. Tòa Vân Nam cho biết mẹ đẻ và bố dượng của Sun đã nhiều lần hối lộ các quan chức tư pháp để chạy án cho con trai mình.

Sun lần đầu bị kết án vì tội cưỡng hiếp tập thể hai cô gái vào năm 1994. Theo thông tin từ một phóng sự điều tra của tờ Southern Weekly từ thời điểm đó, Sun tránh được bản án nặng nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ.

Sun Xiaoguo (bị còng tay) tại phiên xét xử ở Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Vân Nam hôm 23/12. Ảnh: Southern Weekly.

Mẹ của Sun là đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Côn Minh, còn bố dượng Sun là phó trưởng công an một huyện trong tỉnh Vân Nam. Phóng sự điều tra của Southern Weekly cho thấy họ đã thu xếp để thay đổi tuổi của Sun từ 19 xuống 17, do đó y bị xét xử với tư cách trẻ vị thành niên phạm tội. Tòa tuyên án Sun ba năm giáo dưỡng tại nhà thay vì ngồi tù.

Trong thời gian này, Sun tiếp tục phạm tội, bao gồm cưỡng hiếp. Theo điều tra của Southern Weekly, năm 1997, Sun và đồng bọn nhốt hai cô gái chưa đủ tuổi thành niên vào một phòng riêng trong hộp đêm, xé quần áo, tra tấn, nhục mạ và đi tiểu vào mặt họ. Sau khi các cô gái bất tỉnh, chúng đưa họ đến bệnh viện.

Vì tội ác này và một số vụ cưỡng hiếp khác mà Sun bị phát hiện có liên quan, y bị tòa án ở Côn Minh tuyên tử hình năm 1998. Sun kháng cáo, song tòa cấp cao Vân Nam giữ nguyên phán quyết.

Dù vậy, Sun không bị tử hình. Trong phiên tái thẩm năm 2007, y chỉ bị tuyên án 20 năm tù. Trong thời gian ngồi tù, Sun được cấp bằng sáng chế nắp hố ga chống trộm. Chính mẹ Sun đã đệ trình đơn xin cấp bằng sáng chế cho y, giúp con trai được giảm án theo chính sách ân xá cho tù nhân có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật quan trọng, theo tờ Red Star News.

Với một loạt quyết định giảm án, Sun được ra tù năm 2010, sau khi chỉ thụ án 12 năm 5 tháng. Khi được trả tự do, Sun đổi họ thành Li và bắt đầu kinh doanh.

Y được biết đến với cái tên "ông chủ lớn Li", điều hành một số câu lạc bộ đêm ở Côn Minh. Hồi tháng 4, y bị cảnh sát bắt trong một đợt truy quét hoạt động băng đảng. Tin tức về vụ bắt Sun làm dấy những nghi vấn về cách y được ra tù cách đây 9 năm.

Sun Xiaoguo khi còn điều hành các hộp đêm dưới danh xưng "ông chủ lớn Li". Ảnh: Southern Weekly.

Sau khi câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Vân Nam hồi tháng 6 tuyên bố phán quyết năm 2007 trong vụ án của Sun là không chính xác và sẽ bị xét xử lại. Phán quyết tái áp dụng án tử hình với Sun được đưa ra sau gần hai tháng xét xử.

Một phiên tòa khác cũng kết án Sun 25 năm tù vì các tội liên quan đến băng đảng như điều hành sòng bạc, cản trở nhân chứng và gây thương tích. Ngoài ra, 19 người, hầu hết là công chức, đã bị kết án tù với các mức án khác nhau vì đã giúp Sun thoát khỏi nhà tù.

Tòa kết án cha dượng của Sun 19 năm tù, còn người mẹ lĩnh án 20 năm vì tội hối lộ để chạy án.

Huyền Lê (Theo Shanghaiist)