Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ xem xét trừng phạt hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam đề nghị các bên thực hiện nghĩa vụ pháp lý ở Biển Đông, đóng góp vì an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực.

Các công trình Trung Quốc xây dựng trên đảo nhân tạo bồi đắp trái phép ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, hôm nay cho biết các bên liên quan ở Biển Đông cần nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý được xác định bởi luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS). Các bên cũng cần có những đóng góp tích cực vào việc bảo đảm, duy trì hoà bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Tuyên bố được người phát ngôn đưa ra khi trả lời câu hỏi của VnExpress về việc một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ hôm 23/5 đưa ra quốc hội dự luật yêu cầu chính phủ trừng phạt bất cứ ai tham gia "hoạt động hoặc chính sách đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định" ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Dự luật cũng yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ báo cáo với quốc hội 6 tháng một lần, trong đó xác định cá nhân hoặc công ty Trung Quốc liên quan đến hoạt động xây dựng hoặc phát triển dự án ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Các hoạt động dự luật nhắm đến là cải tạo đất, xây đảo, xây hải đăng và cơ sở hạ tầng thông tin di động. Dự luật lần đầu được giới thiệu vào tháng 3/2017 và cần được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua trước khi được gửi đến Tổng thống Donald Trump để ký thành luật.

Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ Andrew Thompson cho biết việc giới thiệu dự luật này cho thấy sự phẫn nộ của lưỡng đảng đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Dự luật cũng thể hiện sự thất vọng của quốc hội khi phản ứng của chính quyền Trump chỉ giới hạn trong thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông.

Bà Hằng nhắc lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Khánh Lynh