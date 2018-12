Việt Nam đề xuất thúc đẩy hợp tác kinh tế Ấn Độ - ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay nêu rõ ASEAN cần tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong các lĩnh vực, trên cơ sở hòa bình, ổn định và tinh thần thượng tôn pháp luật ở khu vực và trên biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Đây là một trong những đề xuất chính của lãnh đạo Việt Nam khi trả lời phỏng vấn truyền thông của Ấn Độ trước khi tham dự cuộc họp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Ấn Độ ngày mai.

Theo Thủ tướng Việt Nam, hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Ấn Độ nên được coi là động lực chính của mối quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên cần thực hiện hiệu quả các thỏa thuận để phát huy tiềm năng của khu vực có GDP đạt 3,8 nghìn tỷ USD trong năm 2017.

Lãnh đạo Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực để cùng ASEAN hiện thực hóa "Tầm nhìn ASEAN 2025" gắn kết với "Chính sách Hành động hướng Đông" của Ấn Độ.

Đề cập tới tiến triển việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết việc xây dựng thành công tài liệu tính ràng buộc về pháp lý này sẽ đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định khu vực nói chung và Biển Đông nói riêng.

Đánh giá việc ASEAN và Trung Quốc tuyên bố khởi động đàm phán COC sau khi thông qua dự thảo khung năm ngoái là động thái tích cực cần duy trì, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trong Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và các biện pháp xây dựng lòng tin có liên quan khác.

Thủ tướng Việt Nam khẳng định việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên đại dương nói chung và khu vực nói riêng là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ chung của tất cả các nước, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và các tiến trình liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đến New Delhi, Ấn Độ để dự lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN vào ngày 25/1, dự 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ một ngày sau đó.

Khánh Lynh