Venezuela cáo buộc máy bay do thám Mỹ lại xâm phạm không phận

Venezuela cho rằng trinh sát cơ Mỹ đã vi phạm an ninh hàng không và các hiệp ước quốc tế khi xâm nhập không phận nước này.

Máy bay do thám Lockheed EP-3E Orion của hải quân Mỹ. Ảnh: Jetphotos.com.

Bộ chỉ huy Chiến lược Tác chiến thuộc Lực lượng Vũ trang Venezuela (CEOFANB) cáo buộc một máy bay do thám Lockheed EP-3 của Mỹ vào 10h58 ngày 27/7 đã xâm phạm không phận Venezuela gần thành phố biển Maiquetia và bay vòng quanh khu vực trong khoảng ba tiếng. Cơ quan kiểm soát không lưu Venezuela đã cố liên lạc với máy bay Mỹ song "không nhận được phản hồi".

"Các máy bay do thám Mỹ hôm nay một lần nữa đi vào khu vực không phận do Venezuela kiểm soát. Đây là hành vi vi phạm an ninh hàng không và các hiệp ước quốc tế. Mỹ tiếp tục công khai xâm phạm quốc gia chúng ta", thông báo từ CEOFANB có đoạn.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Venezuela cũng tố cáo một phi cơ trinh sát và chiến tranh điện tử EP-3E Aries II đi vào không phận nước này trên vùng biển Caribe. Máy bay hiện diện trong khoảng một tiếng và rời đi sau khi bị không quân Venezuela truy đuổi. Caracas gọi đây là hành động "khiêu khích rõ ràng". Mỹ trong khi đó khẳng định tất cả máy bay của mình đều chỉ hoạt động ở không phận quốc tế.

Khủng hoảng tại Venezuela leo thang sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời ngày 23/1 và cáo buộc Tổng thống Nicolas Maduro gian lận bầu cử. Mỹ và 54 nước ủng hộ Guaido, trong khi Nga, Cuba và một số nước khác khẳng định Maduro là tổng thống hợp hiến của Venezuela.

Phe đối lập cuối tháng 4 tiến hành một cuộc đảo chính quân sự chống lại Tổng thống Maduro, nhưng nhanh chóng thất bại do không nhận được sự ủng hộ của các quan chức cấp cao trong quân đội nước này. Chính phủ Venezuela và phe đối lập đang tiến hành vòng đàm phán thứ ba nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trong nước.

Vũ Hoàng (Theo RT, Reuters)