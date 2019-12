UNESCO loại lễ hội Bỉ khỏi danh sách di sản

UNESCO loại lễ hội carnival thường niên tại thành phố Aalst, Bỉ khỏi danh sách di sản văn hóa vì cáo buộc bài Do Thái.

Trong một động thái chưa có tiền lệ, Ủy ban liên chính phủ của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ngày 13/12 cho biết họ đã loại lễ hội carnival Aalst vì nó "liên tục thể hiện sự phân biệt chủng tộc và bài Do Thái".

Xe diễu hành có hình Thủ tướng Bỉ Charles Michel và các chính trị gia khác tại lễ hội Aalst năm 2015. Ảnh: Reuters.

Lễ hội Aalst được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể năm 2010. Trong sự kiện có một xe diễu hành mang hình người Do Thái có mũi khoằm, ngồi trên túi vàng và điều này đã khiến cộng đồng Do Thái 40.000 người của Bỉ phẫn nộ.

Yohan Benizri, phó chủ tịch Hội Do Thái Thế giới, hoan nghênh quyết định này. "Việc thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp những định kiến bài Do Thái như người Do Thái có mũi khoằm, kiểm soát kinh tế và ngân hàng, không phải là điều chúng tôi muốn con cái thấy khi gia đình đang quây quần".

Trong khi đó, thị trưởng Aalst Christoph D'Haese nói rằng "người dân Aalst phải chịu những lời buộc tội lố bịch". "Chúng tôi không bài Do Thái cũng không phân biệt chủng tộc. Aalst sẽ luôn là thủ đô của sự trào phúng và châm biếm", ông nói.

Lễ hội Aalst là sự kiện kéo dài ba ngày vào tháng hai hoặc tháng ba, thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm. Khoảng hơn 100 xe diễu hành với hình ảnh trào phúng đi vòng quanh thành phố. Những người đàn ông mặc trang phục phụ nữ đi diễu hành và các vũ công nhảy múa trên đường phố.

Phương Vũ (Theo AFP)