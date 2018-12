Trung Quốc thắt chặt an ninh trong chuyến thăm của Kim Jong-un

Kim Jong-un hôm nay thăm Trung Quốc lần ba / Cách Kim Jong-un đền đáp Tập Cận Bình khi gặp Trump

Chiếc xe được tin là chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến vào nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay đã đến Bắc Kinh, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thông báo kết quả hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước, theo Reuters. Đây là chuyến đi thăm Trung Quốc thứ ba của Kim trong năm nay.

Trong một động thái bất thường, truyền thông nhà nước Trung Quốc nhanh chóng xác nhận chuyến thăm của Kim và cho biết ông sẽ ở Bắc Kinh đến hết ngày 20/6. Trước đó, Trung Quốc chỉ xác nhận các chuyến thăm sau khi lãnh đạo Triều Tiên đã về nước.

Trung Quốc thắt chặt an ninh dọc theo đại lộ Trường An dẫn tới Đại lễ đường Nhân dân, nơi Bắc Kinh thường tiếp đón các nguyên thủ quốc gia tới thăm, theo Korea Times. Bên ngoài nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi Kim và vợ lưu trú trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng ba, hàng chục xe an ninh, xe cảnh sát và các phương tiện bọc thép xếp dọc theo các tuyến phố vào chiều nay.

Bên ngoài cổng phía đông của Đại lễ đường, nơi tiếp đón chính thức các lãnh đạo nước ngoài, chính quyền dựng lên một bức màn che chạy dọc theo chiều dài con đường, che khuất toàn bộ khung cảnh phía sau.

Trong cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết chuyến thăm của Kim Jong-un "sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ Trung - Triều, tăng cường giao tiếp chiến lược và tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình, ổn định khu vực".

Kim Jong-un tới Trung Quốc giữa lúc Mỹ - Hàn tuyên bố sẽ dừng các cuộc tập trận chung vào tháng 8 theo như cam kết của Trump sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore nhằm hỗ trợ đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Giới chuyên gia cho rằng chuyến thăm Trung Quốc của Kim Jong-un cũng phản ánh lợi ích chiến lược của hai bên. Kim cần Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ trong khi Tập Cận Bình hy vọng duy trì đòn bẩy ngoại giao đối với Bình Nhưỡng.

Chung Jae-heung, một nhà nghiên cứu tại Viện Sejong, Hàn Quốc cho biết lãnh đạo Trung - Triều có thể thảo luận về tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và ký hiệp ước hòa bình.

"Trung Quốc rõ ràng nhạy cảm với khả năng họ có thể bị ra rìa trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh của Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ", Chung nói.

Đoàn xe hộ tống Kim Jong-un xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh

Đoàn xe hộ tống Kim Jong-un trên đường phố Bắc Kinh. Video: AP

Huyền Lê