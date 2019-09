Trung Quốc siết an ninh trước quốc khánh

Cảnh sát Trung Quốc tăng cường tuần tra các nhà ga, trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh và trên cả nước để chuẩn bị cho lễ quốc khánh 1/10.

Tại Bắc Kinh, các biện pháp đảm bảo an ninh được siết chặt từ ngày 18/9, khi tất cả du khách xếp hàng dài tại quảng trường Thiên An Môn để đi qua máy quét mới được lắp đặt nhằm kiểm tra hành lý, đồ đạc mang theo.

Một trạm kiểm tra an ninh cũng được dựng lên bên ngoài Oriental Plaza, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh nằm trên phố Vương Phủ Tỉnh. Một nhân viên an ninh túc trực để giải thích về hoạt động kiểm tra an ninh tăng cường cho những người mua sắm tại đây.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người đều phải qua cửa kiểm tra an ninh ngay bây giờ, trước khi vào tòa nhà. Hoạt động này chỉ kéo dài tới ngày 2/10", nhân viên này nói.

Hai cảnh sát dắt theo chó nghiệp vụ thường xuyên tuần tra bên ngoài ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh và kiểm tra ngẫu nhiên giấy tờ tùy thân của những người qua đường.

Cảnh sát dắt theo chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ tại một ga tàu điện ngầm ở phố Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh hôm 18/9. Ảnh: SCMP.

Một cảnh sát Bắc Kinh tham gia quá trình điều phối an ninh của thành phố trước dịp lễ quốc khánh cho hay tất cả sĩ quan được quán triệt không nghỉ phép cho đến 1/10.

"Phần quan trọng nhất của công tác an ninh là đảm bảo cho lễ duyệt binh. Chúng tôi phải điều phối giao thông gần quảng trường Thiên An Môn và khu vực xung quanh, sao cho các hoạt động diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, những người đi lại trong khu vực và các khách sạn gần đó cũng phải chịu kiểm tra an ninh tăng cường", cảnh sát này cho hay.

Các phương tiện từ cuối tuần trước bị cấm đi vào con đường lớn gần quảng trường Thiên An Môn và dọc đại lộ Trường An, nơi sẽ diễn ra lễ duyệt binh vào ngày 1/10, nhằm phục vụ cho hoạt động luyện tập của quân đội. Các lệnh cấm đường tương tự cũng sẽ được triển khai cuối tuần này.

Tại các nhà ga trên khắp cả nước, an ninh cũng được thắt chặt. Theo một sĩ quan cảnh sát Thiên Tân, hành khách trên tất cả các chuyến tàu từ thành phố này đi Bắc Kinh sẽ tiếp tục bị kiểm tra sau khi đã lên tàu, bên cạnh hoạt động kiểm tra hành lý thông thường. Các biện pháp thắt chặt an ninh cũng được áp dụng với hoạt động trên mạng Internet.

Phát biểu tại hội nghị chống khủng bố quốc gia ở Bắc Kinh ngày 16/9, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp tăng cường an ninh cho ngày lễ quốc khánh. "Chúng ta cần áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất, tỉ mỉ nhất nhằm ngăn chặn các sự cố bạo lực liên quan tới khủng bố, đảm bảo ổn định xã hội", ông Triệu nói.

Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh lớn chưa từng có tại quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Nhiều hoạt động văn hóa, chính trị cũng sẽ được tổ chức trên toàn Trung Quốc trong dịp này.

Mai Lâm (Theo SCMP)