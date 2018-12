Trung Quốc phản pháo cảnh báo 'tự cô lập' của Mỹ

Sàn đấu hẹp Mỹ - Trung tại diễn đàn an ninh lớn nhất châu Á / Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng trên bãi đá tranh chấp với Philippines

Chuẩn đô đốc Trung Quốc Guan Youfei. Ảnh: Xinhua

"Tôi tin rằng bình luận của ông Carter nhằm thuyết phục các nước khác trong khu vực cô lập Trung Quốc", Chuẩn đô đốc Guan Youfei, chủ nhiệm bộ phận Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, hôm nay nói tại Đối thoại Shangri-La, theo Global Times.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trước đó phát biểu rằng những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông "đang cô lập họ, trong bối cảnh khu vực đang tìm đến nhau và phối hợp hành động". "Thật không may, nếu những hành động này vẫn tiếp tục, Trung Quốc có thể tạo ra Vạn Lý Trường Thành tự cô lập".

Phản pháo lại, Guan nói rằng Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ kiềm chế bản thân. "Những nguyên tắc được đưa ra bởi ông Carter dường như nhiều ràng buộc hơn so với bất kỳ nguyên tắc nào khác. Đây là một khiếm khuyết cố hữu khi Mỹ kêu gọi các nước khác tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển trong khi chính Mỹ chưa ký Công ước", ông Guan nói.

Ông Guan còn nói rằng tự do hàng hải ở Biển Đông mà ông Carter nêu ra thực chất là một cách tiếp cận để áp sát cảng của các quốc gia khác, bằng cách điều động các máy bay và tàu chiến đáng gờm. Ông Guan cho rằng đây là việc làm không khôn ngoan và không phù hợp với Luật Biển.

Trả lời câu hỏi của một học giả Nhật về Biển Đông, ông Carter cho biết phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền "đường 9 đoạn" của Trung Quốc là cơ hội tuyệt vời để thể hiện sự tôn trọng các nguyên tắc và luật pháp quốc tế, và tránh tự cô lập khỏi khu vực.

Trong khi đó, ông Guan đáp lại rằng bác bỏ phán quyết mới là cơ hội và Trung Quốc tin rằng vụ kiện là bất hợp pháp và bất công, do đó sẽ không chấp nhận phán quyết.

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn then chốt để thảo luận và phân tích về các mối quan ngại an ninh và quốc phòng, trong khu vực và xa hơn nữa. Hơn 600 đại biểu đại diện cho các nước ASEAN, châu Á, châu Âu và Mỹ dự hội nghị an ninh cấp cao ở Singapore. Hơn 30 quốc gia cử phái đoàn tham dự, trong đó có ít nhất 20 bộ trưởng quốc phòng. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc gặp song phương giữa những nước cả đồng minh và đối đầu.

Phương Vũ