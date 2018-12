Trung Quốc nổi giận vì bị Nhật chỉ trích gây bất ổn ở Biển Đông

Nhật Bản triệu tập đại sứ Trung Quốc lúc hai giờ sáng

Đại tá Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay giận dữ bác bỏ cáo buộc của Nhật Bản rằng các hoạt động quân sự của Bắc Kinh đã gây ra nhiều căng thẳng tại Biển Đông, Hoa Đông. Trong sách trắng quốc phòng vừa công bố, Nhật Bản cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng sức mạnh để thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng cách bồi lấp trái phép đảo nhân tạo phi pháp, theo AP.

Đại tá Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói Nhật Bản "lừa dối thế giới" khi có những nhận xét "đầy ác ý". "Nhật Bản rõ ràng muốn thừa nước đục thả câu tại Biển Đông và biển Hoa Đông, kích động gây bất hòa giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng", ông Ngô nói.

Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cho rằng Trung Quốc có nhiều hành động cản trở quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế tại Biển Đông, gây căng thẳng tình hình bằng cách đưa nhiều tàu tuần tra, máy bay do thám tới khu vực nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông.

Ngô Khiêm tố ngược Nhật Bản "thay đổi hiện trạng ở vùng biển có tranh chấp" khi quốc hữu hóa quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) và gia tăng hiện diện quân sự tại đây từ năm 2012. Ông Ngô cho rằng những lời lẽ trong sách trắng quốc phòng của Nhật Bản không khác gì hành động "tự lấy đá đập vào chân mình".

Ông Ngô cũng nói rằng Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng với mục đích cuối cùng là bào chữa cho chính sách tăng cường quân sự, thậm chí viết lại hiến pháp. Trước đó, Tokyo đã thay đổi cách diễn giải hiến pháp để cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài nhằm bảo vệ đồng minh bị tấn công.

Xem thêm: Trung Quốc đòi Nhật Bản không can thiệp vào Biển Đông

Văn Việt