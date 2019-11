Trump thay đổi nơi thường trú vì 'bị đối xử tệ'

Tổng thống Mỹ và gia đình sẽ chuyển nơi thường trú từ New York đến Florida vì "bị lãnh đạo thành phố và bang đối xử rất tệ".

"Palm Beach, Florida sẽ trở thành nơi thường trú của tôi và gia đình. Tôi trân trọng New York cùng người dân ở đó và sẽ luôn như vậy. Nhưng thật không may, dù thực tế tôi nộp hàng triệu USD thuế mỗi năm cho thành phố, bang và địa phương, tôi đã bị các lãnh đạo chính trị ở đây đối xử rất tệ", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 31/10, thêm rằng "hiếm có người nào bị đối xử tệ hơn thế".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại tiệc chào đón Thủ tướng Australia ở Nhà Trắng hồi tháng 9. Ảnh: AFP.

Theo New York Times, Trump, người gốc New York, và vợ Melania đã nộp đơn khai báo cư trú cá nhân hồi tháng 9 để thay đổi nơi cư trú chính từ Manhattan đến Palm Beach. Quan chức Nhà Trắng từ chối cho biết lý do Trump thay đổi nơi cư trú chính, nhưng New York Times dẫn một nguồn tin thân cận với Tổng thống nói rằng chủ yếu là vì mục đích thuế.

Bên cạnh Nhà Trắng, nơi cư trú chính của gia đình Trump giờ đây sẽ là khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của họ, nơi Trump đã dành ra 99 ngày tới nghỉ tại đây kể từ khi trở thành Tổng thống. Cùng thời gian đó, ông ở Tháp Trump, nơi cư trú chính trước đây, chỉ 20 ngày.

"Tôi ghét phải đưa ra quyết định này, nhưng cuối cùng nó sẽ tốt nhất cho tất cả những người có liên quan. New York sẽ luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi", Trump viết thêm.

Kể từ khi Trump trở thành Tổng thống, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài Tháp Trump. Đầu tháng này, một thẩm phán liên bang ở quận phía nam New York cũng bác bỏ đề nghị của Tổng thống về việc chặn quyền truy cập hồ sơ thuế cá nhân và doanh nghiệp của ông trong nhiều năm qua.

