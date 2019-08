Trump nói nhà báo Fox News 'thảm hại'

Tổng thống Mỹ hôm 18/8 công kích nhà báo Juan Williams, chuyên gia phân tích chính trị của Fox News, với những lời lẽ gay gắt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Juan Williams của FoxNews thật thảm hại, lúc anh ta gặp tôi ở sảnh Fox Building, anh ta không thể tử tế hơn khi đề nghị tôi chụp ảnh chung với anh ta để tặng cho gia đình anh ta. Vậy mà, anh ta luôn khó chịu và sai lầm", Tổng thống Mỹ Trump viết trên Twitter.

Williams là nhà báo có tiếng ở Mỹ, người dẫn chương trình định kỳ "The Five" của kênh Fox và cũng là gương mặt quen thuộc trên các tờ Washington Post, New York Times và Wall Street Journal. Khoảng một giờ trước khi Trump đăng Twitter chỉ trích Williams, nhà báo này dẫn một chương trình với nội dung chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Trump về thương mại với Trung Quốc.

"Không chỉ các đảng viên Dân chủ gọi "Trump là một gã vô dụng", mà cả Wall Street Journal cũng nói thế, sau đó Trump lại chỉ trích tờ báo này", Williams nói. "Nhưng tôi nghĩ rằng những gì có thể thấy ở đây là, không thể đoán trước được Trump". Nhà báo của Fox News giải thích rằng các chính sách của Tổng thống Mỹ đang khiến Phố Wall lo ngại với nguy cơ giảm vốn đầu tư, điều vốn rất cần thiết cho tăng trưởng chứng khoán.

Nhà báo, chuyên gia phân tích chính trị Juan Williams. Ảnh: Facebook.

Các nhận định được nhà báo Williams đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước tuyên bố hoãn áp thuế 10% với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhằm tránh các tác động lên người tiêu dùng Mỹ mùa Giáng sinh.

Nhà báo Williams nói thêm rằng ông đã quen với việc Tổng thống chỉ trích mình, đồng thời giải thích việc ông đề nghị Trump chụp ảnh tại trụ sở của Fox là do một nhân viên bảo vệ muốn có một bức ảnh của Tổng thống.

Fox News là kênh truyền hình ưa thích của Trump. Tuy nhiên, ông không ít lần công khai chỉ trích kênh này. Hồi đầu tháng 7 ông cho rằng Fox News "quên mất ai đã đưa họ tới ngày hôm nay" sau khi kênh này cho phát những cuộc tranh luận mà ông cho là "nhàm chán" của các ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ.

Mai Lâm (Theo Hill)