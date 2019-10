Trump nói Mỹ giữ chiến binh IS 'nguy hiểm nhất'

Trump cho biết chiến binh IS khét tiếng bị người Kurd giữ ở đông bắc Syria đã được bàn giao cho Mỹ trước đợt tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9/10.

"Chúng tôi đang giữ một số chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nguy hiểm nhất và sẽ đưa họ đến những địa điểm an toàn khác nhau", Trump nói tại Washington ngày 9/10.

Mặc dù Trump không cho biết thông tin cụ thể, Washington Post đưa tin rằng Mỹ đã đưa hai chiến binh Anh khét tiếng Alexanda Kotey và El Shafee Elsheikh, được đặt biệt danh là "The Beatles", ra khỏi nhà tù của người Kurd ở bắc Syria và chuyển đến Iraq. Hai tên này từng bắt cóc và tra tấn các công dân phương Tây, bao gồm các nhà báo, vào thời IS còn hoạt động mạnh ở Syria và Iraq.

Alexanda Kotey (phải) và El Shafee Elsheikh. Ảnh: AFP.

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu, đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS, đã cầm tù khoảng 10.000 chiến binh IS, gồm 2.000 công dân nước ngoài. Nhiều người trong số đó đến từ các nước châu Âu đã từ chối cho họ quay về.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10 bắt đầu chiến dịch tấn công người Kurd ở đông bắc Syria bằng không kích và pháo kích. Ankara coi Dân quân người Kurd (YPG), lực lượng nòng cốt của SDF, là một nhánh của tổ chức "khủng bố" đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại nước này.

Nhà Trắng hôm 7/10 thông báo rút lực lượng Mỹ khỏi miền bắc Syria, tỏ ý không ngăn cản chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào SDF, khiến nhiều người lo sợ cuộc tấn công sẽ tạo điều kiện để các chiến binh IS bị người Kurd giữ chạy trốn và tái lập nhóm.

Trump ngày 8/10 viết trên Twitter rằng ông sẽ không bỏ rơi lực lượng người Kurd. Ngày 9/10 ông nói rằng người Kurd vẫn đang giám sát nhiều chiến binh IS nhưng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. "Nếu người Kurd không làm thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm. Họ không muốn những kẻ đó thoát ra ngoài còn nhiều hơn chúng ta", ông nói.

Phương Vũ (Theo AFP)