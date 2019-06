Trump nói cần thay đổi hiệp ước quốc phòng 'bất công' với Nhật Bản

Tổng thống Mỹ tiếp tục lên án sự bất công trong hợp tác an ninh với Nhật Bản khi dự G20.

Tổng thống Mỹ Trump, trái và Thủ tướng Nhật Abe gặp tại G20. Ảnh: AFP.

"Tôi nói với ông ấy, chúng ta sẽ phải thay đổi nó", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản hôm nay, đề cập đến trao đổi với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về hiệp ước an ninh giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ cho hay nếu ai tấn công Nhật Bản, Mỹ sẽ theo sát ủng hộ và tham chiến với toàn bộ lực lượng. "Nhưng nếu bên nào đó tấn công Mỹ, Nhật không phải làm vậy. Điều đó là bất công", Trump nói.

Tổng thống Mỹ nói không có kế hoạch rút khỏi hiệp ước, điều được các đối tác từ lâu coi là trụ cột cho sự ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên hiệp ước đặt gánh quá nặng lên Mỹ.

Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật được ký từ năm 1951, trong đó Mỹ cam kết bảo vệ an ninh cho Nhật Bản do Tokyo đã từ bỏ quyền phát động chiến tranh sau thất bại trong Thế chiến II. Đổi lại, Mỹ được đặt nhiều căn cứ quân sự trên đất Nhật, trong đó có lực lượng thủy quân lục chiến lớn nhất ngoài lãnh thổ Mỹ đóng tại đảo Okinawa, cùng một nhóm tác chiến tàu sân bay tiền phương tại quân cảng Yokosuka.

Trump từng nhiều lần chỉ trích hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, cho rằng Tokyo nên đóng góp nhiều hơn cho quan hệ đồng minh với Washington.

Khánh Lynh (Theo Reuters)