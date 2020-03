Trump gọi nCoV là 'virus Trung Quốc'

Trump và các đồng minh gọi nCoV là "virus Trung Quốc", trong khi Bắc Kinh nói "bệnh nhân số 0" đến từ Mỹ.

"Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho những ngành công nghiệp như hàng không và các ngành khác, những ngành đặc biệt bị ảnh hưởng bởi virus Trung Quốc", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter đêm 16/3.

Đây là lần đầu tiên Trump gọi Covid-19 là "virus Trung Quốc", dù nhiều đồng minh của ông trước đó đã dùng cách gọi này. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton từng gọi "virus corona Trung Quốc" và tuyên bố "chúng tôi sẽ buộc những người gây ra dịch bệnh phải chịu trách nhiệm".

Các nhà phê bình chỉ trích bài đăng của Trump, gọi đó là phân biệt chủng tộc và có khả năng kích động phản ứng dữ dội trong cộng đồng người Mỹ gốc Á.

"Các cộng đồng người Mỹ gốc Á của chúng ta, những người mà ngài đang phụng sự, đã chịu đựng đủ rồi. Họ không cần ngài phải thêm dầu vào lửa nữa", Thị trưởng New York Bill de Blasio cho hay. New York là một trong những bang của Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo về Covid-19 ở Nhà Trắng hôm 16/3. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã bày tỏ giận dữ khi cho rằng Bắc Kinh sử dụng các kênh chính thức "để đổ lỗi cho Mỹ về Covid-19", theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Pompeo nhấn mạnh bây giờ không phải lúc để "lan truyền thông tin sai lệch và những tin đồn kỳ quặc, mà là thời gian để tất cả quốc gia cùng nhau chống lại mối đe dọa chung".

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 13/3 triệu Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải để phản đối sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuần trước đăng Twitter rằng "bệnh nhân số 0" của đại dịch toàn cầu có thể đến từ Mỹ, không phải từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

"Có thể quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán. Hãy minh bạch. Hãy công khai dữ liệu của các ngài. Mỹ nợ chúng ta một lời giải thích", Triệu Lập Kiên viết. Quan chức này thường xuyên có những tuyên bố khiêu khích trên mạng xã hội.

Pompeo cũng tìm cách liên kết Trung Quốc với đại dịch toàn cầu, liên tục gọi Covid-19 là "virus Vũ Hán", bất chấp lời khuyên từ các chuyên gia y tế rằnghành động này có thể bị xem là kỳ thị.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng ông Dương đã "cảnh báo nghiêm khắc với Mỹ rằng bất kỳ kế hoạch bôi nhọ Trung Quốc nào cũng sẽ chịu thất bại".

"Một số chính trị gia Mỹ thường xuyên nói xấu Trung Quốc cùng các nỗ lực chống dịch bệnh, bêu xấu đất nước, khiến người dân Trung Quốc tức giận. Ông kêu gọi phía Mỹ ngay lập tức sửa chữa hành vi sai trái và ngừng buộc tội vô căn cứ đối với Trung Quốc".

Covid-19 đã xuất hiện tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán tháng 12/2019, khiến hơn 180.000 người nhiễm, hơn 7.100 người chết và gần 80.000 người bình phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu và châu Âu là tâm dịch.

Tình hình tại Trung Quốc dường như đang được kiểm soát khi số ca nhiễm mới liên tục giảm trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, châu Âu trở thành tâm dịch với nhiều nước ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày như Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Tại Mỹ, hơn 4.700 người đã nhiễm bệnh, trong đó 91 người tử vong và 74 người bình phục.

Huyền Lê (Theo AFP)