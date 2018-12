Trump gấp rút chuẩn bị để công bố lựa chọn nội các mới

Obama kêu gọi thế giới cho Trump thêm thời gian

Ông Donald Trump (trái) hôm qua bắt tay tiễn ông Mitt Romney sau cuộc gặp tại câu lạc bộ golf tư nhân ở Bedminster, New Jersey. Ảnh: AFP

Tỷ phú Mỹ 70 tuổi hứa với các phóng viên rằng ông sẽ "nghe một số thứ" sau ngày thứ hai liên tiếp tổ chức các cuộc gặp mặt với những ứng viên nội các tiềm năng tại câu lạc bộ golf do ông sở hữu tại New Jersey, cách Manhattan 90 phút lái xe, theo AFP.

"Rất nhiều người yêu nước hôm nay tới Bedminster trong khi tôi tiếp tục lấp đầy các vị trí cần thiết trong bộ máy để biến nước Mỹ vĩ đại trở lại!", nhà tài phiệt New York viết trên mạng xã hội Twitter. Thị trấn Bedminster là nơi ông Trump cho xây dựng câu lạc bộ golf.

Ông Trump đang từng bước hoàn thiện bộ máy chính quyền mới sau khi giành chiến thắng trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 8/11.

Trong số các vị khách tới gặp nhà tài phiệt New York có Thống đốc New Jersey Chris Christie. Đây là bằng chứng cho thấy tỷ phú Trump vẫn nhận được sự ủng hộ từ Thống đốc New Jersey dù hơn một tuần trước, ông bổ nhiệm phó tổng thống đắc cử Mỹ Mike Pence thay thế Christie đảm nhận vị trí trưởng nhóm chuyển giao quyền lực.

Những gương mặt khác gặp gỡ ông Trump tại Bedminster bao gồm ứng viên cho chức ngoại trưởng Mỹ, cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani; người mang quan điểm cứng rắn về nhập cư Kris Kobach; Wilbur Ross, ứng viên cho vị trí bộ trưởng thương mại; nhà đầu tư toàn cầu David McCormick cùng cây bút bảo thủ John Gray.

Ông Trump và phó tướng Mike Pence hôm qua còn có cuộc gặp với ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa năm 2012 Mitt Romney để bàn về các vấn đề thế giới, an ninh quốc gia và tương lai nước Mỹ, theo thông báo từ đội ngũ chuyển giao quyền lực của nhà tài phiệt New York.

Romney cũng được cho là một ứng viên mà ông Trump cân nhắc bổ nhiệm vào vị trí ngoại trưởng dù ông này từng gọi nhà tài phiệt New York là "kẻ lừa đảo", đồng thời chỉ trích các đề xuất mà ông Trump đưa ra, ví dụ như việc cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ. Sau cuộc gặp, Romney từ chối tiết lộ ông có được mời làm việc hay có hứng thú với công việc không.

Vũ Hoàng