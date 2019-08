Trump chỉ trích người Do Thái ủng hộ đảng Dân chủ

Trump làm dấy lên làn sóng tranh cãi khi cho rằng những cử tri Mỹ gốc Do Thái bỏ phiếu cho đảng Dân chủ là "không trung thành".

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 15/2. Ảnh: Reuters.

"Tôi nghĩ rằng bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho đảng Dân chủ đều thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc không có nhiều lòng trung thành", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 20/8.

Tuyên bố được Trump đưa ra sau khi ông cáo buộc hai nữ nghị sĩ da màu Ilhan Omar và Rashida Tlaib của đảng Dân Chủ "ghét Israel và ghét người Do Thái", đồng thời cho rằng Israel sẽ "thật yếu kém" nếu cho phép hai nữ nghị sĩ này nhập cảnh. Israel hôm 16/8 tuyên bố cấm Omar và Tlaib nhập cảnh với cáo buộc họ có hành động tẩy chay nước này.

Phát biểu của Trump hôm 20/8 lập tức hứng chịu chỉ trích mạnh mẽ rằng ông đang có tư tưởng bài Do Thái. Hội đồng Dân chủ Do Thái Mỹ (JDCA) cho biết Trump đang tìm cách "vũ khí hóa và chính trị hóa chủ nghĩa bài Do Thái" để đạt được lợi ích chính trị của mình.

"Nếu điều này liên quan đến Israel thì Trump đang lặp lại tuyên bố về lòng trung thành kép, một hình thức bài Do Thái. Nếu Trump muốn nói về lòng trung thành của người Do Thái với ông, thì ông cần phải xem lại thực tế", Halie Soifer, giám đốc điều hành JDCA, đăng trên Twitter ngày 20/8.

Jonathan Greenblatt, người đứng đầu Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL), cho rằng "các cáo buộc không trung thành từ lâu đã được sử dụng để tấn công người Do Thái", trong khi Ủy ban Do Thái Mỹ mô tả nhận xét của Trump là "không phù hợp, không được hoan nghênh và hết sức nguy hiểm".

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bernie Sanders tuyên bố ông "tự hào khi là người Do Thái và không quan tâm đến việc bỏ phiếu của đảng Dân chủ". Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ gốc Do Thái đều ủng hộ đảng Dân chủ.

Ngọc Ánh (Theo BBC)