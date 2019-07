Trump chỉ trích đại sứ Anh tại Mỹ 'vô cùng ngu ngốc'

Tổng thống Mỹ tiếp tục trút cơn thịnh nộ lên đại sứ Kim Darroch và Thủ tướng Anh sau sự cố rò rỉ các báo cáo mật gửi về London.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thủ đô Washington hôm 8/7. Ảnh: AFP.

"Tôi không biết đại sứ đó, nhưng đã được nói lại rằng ông ta là một kẻ kiêu căng ngu ngốc. Đại sứ lập dị mà Anh cài vào Mỹ không phải người chúng tôi có thiện cảm mà là một gã vô cùng ngu ngốc", Tổng thống Donald Trump hôm nay viết trên Twitter, đề cập tới đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch.

Trước đó, Trump cũng tuyên bố rằng Mỹ quyết định "không giao thiệp" với Darroch, sau sự cố rò rỉ các điện tín ngoại giao và báo cáo mật mà đại sứ Anh gửi về London. Theo tài liệu này, Darroch chỉ trích Trump "thiếu chắc chắn, bất tài" và sự nghiệp của Tổng thống Mỹ "có thể kết thúc trong nhục nhã".

Ngoài việc trút cơn thịnh nộ lên Darroch, Trump còn tiếp tục công kích Thủ tướng Anh Theresa May về cuộc khủng hoảng Brexit. "Đại sứ Anh nên nói với đất nước của ông ta và Thủ tướng May về cuộc đàm phán Brexit thất bại của họ, cũng đừng khó chịu với những chỉ trích của tôi rằng nó đã được xử lý tệ đến thế nào. Tôi đã nói với bà May về cách đạt thỏa thuận, nhưng bà ấy làm theo cách ngu ngốc của riêng mình và thất bại. Thật là thảm họa!", Trump viết. Trong bài đăng trước đó, Tổng thống Mỹ cũng gọi cách xử lý Brexit là "một mớ hỗn độn".

Giới quan sát cho rằng sự cố rò rỉ thông tin mật của đại sứ Darroch có thể đe dọa những nỗ lực của Anh trong việc đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Mỹ, nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại từ việc rút khỏi Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, chính phủ Anh hôm qua cho biết bà May vẫn hoàn toàn ủng hộ Darroch, đồng thời khẳng định sự cố "không phản ánh mối quan hệ gần gũi và tôn trọng giữa hai nước". London còn nhấn mạnh lại rằng các đại sứ có thể đưa ra những đánh giá thẳng thắn, không che đậy về chính trị ở nước sở tại.

Ánh Ngọc (Theo AFP)