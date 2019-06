Tổng thống Mỹ dành những lời có cánh cho mối quan hệ Washington - London cũng như Nữ hoàng Elizabeth khi dự yến tiệc cùng Hoàng gia Anh.

Trump ca ngợi Nữ hoàng Elizabeth là 'người phụ nữ vĩ đại' Tổng thống Trump dự yến tiệc cùng hoàng gia Anh tại Cung điện Buckingham tối 3/6. Video: Fox.

Hoàng gia Anh tối 3/6 tổ chức yến tiệc xa hoa tại phòng khiêu vũ Cung điện Buckingham để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania. Tham gia yến tiệc còn có vợ chồng Thái tử Charles, vợ chồng Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và 4 người con lớn của Trump.

Thực đơn của bữa tiệc gồm món khai vị là cá hấp và măng tây non, món chính là cừu Windsor và món tráng miệng gồm dâu tây với kem, bánh nướng petit fours (kiểu Pháp).

"Nữ hoàng Elizabeth là một người phụ nữ vĩ đại, một biểu tượng bất biến cho những truyền thống vô giá, đại diện cho những phẩm giá, nghĩa vụ và lòng yêu nước của người Anh", Trump nói trong bữa tiệc.

Đáp lại, Nữ hoàng Elizabeth nói Anh và Mỹ đã xây dựng các thể chế quốc tế sau Thế chiến II cho "các quốc gia hợp tác để bảo vệ một nền hòa bình rất khó khăn mới giành được". Theo Nữ hoàng, hai nước thống nhất với nhau về an ninh, di sản chung, liên kết văn hóa sâu đậm và quan hệ kinh tế vững mạnh. "Tôi tin tưởng rằng các giá trị và lợi ích chung sẽ tiếp tục đoàn kết chúng ta", Nữ hoàng 93 tuổi nói.

Trump (trái) và Nữ hoàng Elizabeth tại yến tiệc ở Cung điện Buckingham tối 3/6. Ảnh: AFP.

Trước đó, Hoàng gia Anh đã chào đón vợ chồng Tổng thống Mỹ với nghi thức trọng thể gồm 41 phát đại bác. Tổng thống Mỹ duyệt đội danh dự cùng Thái tử Charles, sau đó tham gia bữa trưa và thưởng lãm bộ sưu tập nghệ thuật hoàng gia cùng Nữ hoàng Elizabeth II. Ông chủ Nhà Trắng cũng thăm tu viện Westminster, nơi tiến hành lễ đăng quang của vua và nữ hoàng Anh, cũng là nơi chôn cất nhiều người nổi tiếng trong lịch sử nước này.

"Một phần của chuyến đi London đang diễn ra rất tốt. Nữ hoàng và toàn bộ hoàng gia đều rất tuyệt vời. Mối quan hệ với Vương quốc Anh rất bền chặt. Chưa thấy bất kỳ cuộc biểu tình nào nhưng tôi chắc chắn các hãng tin giả sẽ làm việc chăm chỉ để tìm ra chúng", Trump đăng Twitter sau lễ chào đón.

Chuyến thăm chính thức Anh của Trump kéo dài ba ngày, được Thủ tướng Anh Theresa May đề xuất từ tháng 1/2017. Đây được đánh giá là cơ hội đề cao quan hệ giữa Mỹ và Anh, cũng như tăng cường liên kết thương mại và tái khẳng định hợp tác an ninh song phương. Cảnh sát Anh dự kiến sử dụng hơn 31 triệu USD và triển khai hơn 10.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh cho sự kiện.

Từ trái qua phải: Trump, Nữ hoàng Elizabeth, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania và vợ chồng Thái tử Charles dự tiệc ở Cung điện Buckingham tối 3/6. Ảnh: AFP.

Huyền Lê (Theo AFP, BBC)